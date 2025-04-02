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矽品辦捐血結合親子活動 明天台中還有一場

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
矽品精密辦捐血活動，第一場上月29日在台中捐血中心舉辦，現場60人共襄盛舉，明天在台中市還有一場。圖／矽品精密提供
矽品精密辦捐血活動，第一場上月29日在台中捐血中心舉辦，現場60人共襄盛舉，明天在台中市還有一場。圖／矽品精密提供

矽品精密今年安排特別的捐血活動，結合捐血與親子活動，設計孩童專屬的「小大人的血液課」知識閱讀區，上月29日舉辦第一場，明天在台中市西屯區惠安停車場內舉辦。

矽品精密今年跳脫傳統，清明連假前舉辦特別的捐血活動，現場設計孩童專屬的「小大人的血液課」知識閱讀區，大人在捐血後能夠得到充分休息，孩童們可透過故事與遊戲學習血液知識，成為小小血液知識家，活動中選用瑪喜樂基金會和喜樂小兒麻痺關懷協會的商品作為贈品。

活動中，矽品一名說故事志工分享個人故事，她回憶起已故阿嬤，小學六年級某天，阿嬤在燒柴火時不慎引發氣爆，讓她深刻體會到生命的脆弱。這段經歷激勵她推廣捐血的信念，希望透過活動宣導讓更多人參與付諸實際行動，尤其在新光三越氣爆事件後，她心中信念更是堅定。

第一場捐血活動3月29日已在台中捐血中心舉辦，60人共襄盛舉，第二場明天將在新光捐血車舉辦，地址在台中市西屯區惠來路二段市政北七路口，惠安停車場內。

捐血中心 新光三越氣爆 阿嬤

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