清明連假交通管制 豐原警結合空中、地面及線上監看

清明節連假將到，台中市豐原警分局將導入科技，以空中、地面及線上監看立體式優化交通疏導，針對國道1號豐原交流道銜接豐原區中正路、神岡區中山路；國道4號后豐交流道沿線國豐路等交通易壅塞路段以空拍機空中監看、地面規劃員警執行疏導及監視器線上監看車流。

國道1號豐原交流道管制措施，4月3日至4月6日視高速公路主線交通狀況，採取嚴格之入口匝道儀控管制，針對國道1號豐原交流道南北向車流狀況，即時與高公局交控中心實施匝道儀控，建議民眾多利用國道4號神岡交流道、后豐交流道或國道1號后里交流道上國道，如遇車多建議行駛以下替代路線，避免陷於車潮中：

(一)豐原市區往豐原交流道：

在豐原區中正路與豐原大道口改道，南下左轉豐原大道接崇德路再上台74線（東向），北上右轉豐原大道接三豐路往國4或后里。

在豐原區中正路與圓環南路口改道，南下由圓環南路接中山路上台74線，北上由圓環西路接三豐路往國4或后里。

(二)豐原市區往大雅區：由西勢路接崇德路右轉雅潭路往大雅。

(三)豐原市區往神岡區：由豐洲路或豐社路接大圳路往神岡。

豐原區觀音山公墓南陽路58巷管制及掃墓專車服務，為紓解清明假期掃墓人潮，豐原分局於南陽路58巷口實施管制，配合豐原區公所掃墓專車4月3、4日，每日早上5時30分至中午1時30分禁止汽車上山，機車單向通行統一由南陽路58巷口進入公墓區，沿北陽路福緣橋離開，福緣橋出口禁止車輛進入，管制期間豐原區公所提供往返觀音山公墓掃墓專車服務，區公所大門乘車處於早上6時至中午12時發車，納骨塔乘車處於早上6時30分至中午1時發車。

豐原分局長林大為呼籲，清明連假民眾常會利用清明節前2周完成祭祖及掃墓工作，利用連續假期攜家帶眷規劃國內旅遊，屆時可預見轄區國道1、4號及國4豐潭段(豐原往潭子)連接台74線之平面道路匝道口，會湧現大量車潮，豐原分局將導入科技，優化疏導作為:

一、以空拍機空中監看車流，預警式掌握道路壅塞情形。

二、重要道路規劃交通疏導勤務，彈性調度警力執行疏導、改道。

三、於分局勤務指揮中心，採多螢幕同步監看轄區各重要道路狀況並派遣警力迅速排除突發事故。

四、科技執法設備取締動態違規以預防交通事故發生。