「普里鹹油條」商標權拍出 一拍即以9萬6千元拍定

行政執行署彰化分署昨天舉辦「卦山法拍市集」，其中，在許多拍賣標的中，最引人注目的南投縣埔里鎮「普里鹹油條」商標權，一拍即以高於底價的9萬6000元拍定。

此次拍賣的「普里鹹油條」商標權，主要是業者積欠牌照稅、健保費等30多萬元，業者也無存款可查扣，但執行彰化分署發現業者擁有的入選評比南投100碗店家所使用的「普里鹹油條」商標權，認為應該有拍賣價值，才拿來拍賣清償積欠的稅款，在拍賣前，詢問度最高，在一拍時即順利拍定。

執行署彰化分署昨天 在南投竹山紫南宮旁邊的社寮社區活動中心舉辦「卦山法拍市集」，除拍定「普里鹹油條」商標權，另外還成交了3部汽車與1檔生技公司股票，紫南宮主委莊秋安特地到現場，加贈蛇年錢母予各動產拍定人。

彰化分署表示，現場變賣市集區的茶葉、雨傘、椅凳等品項也一掃而空，分署為國庫共計入帳52萬餘元，所得款項將用以清償義務人所滯欠的稅費或罰單。

南投地檢署檢察長郭景東與行政執行署彰化分署長郭景銘是司法界知名的兄弟檔，彰化分署昨天在南投竹山舉辦「卦山法拍市集」，兄弟同框，執行分署與南投檢察署攜手同場加碼辦理反詐騙有獎徵答宣導，郭景東檢察長也率領觀護人室及學習司法官，到場舉行反賄選及打詐宣導，彰化地院、南投地院及高公局中區養護工程分局並派員到場觀摩，十分熱鬧。

執行彰化分署分署長郭景銘與南投地檢署檢察長郭景東感謝紫南宮的大力支持，讓分署得以藉由求平安祈福的人潮提升買氣，順利將義務人財產變價，