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探索南投原鄉 人倫林道推穆斯林友善遊程
南投信義丹大地區近年發展生態探索、原民文化特色旅遊，看準穆斯林旅客需求，在當地人倫林道推出「穆斯林友善遊程」，昨起開放接受預約，6人成團，希望擴大當地觀光客群，讓穆斯林旅客能安心深入體驗台灣山林及布農文化。
信義丹大地區涵蓋人和、潭南、地利、雙龍4村，因生態資源豐富，且擁原鄉部落文化，極富深度旅遊發展潛力，林業保育署南投分署在2023年輔導居民，成立南投縣原住民濁水布農林業暨勞動合作社，打造原鄉4村為布農文化探索基地。
林保署南投分署與該合作社今年看準穆斯林客群，推出專屬遊程，台灣是穆斯林旅客造訪非伊斯蘭國家的前三大目的地之一，目前多數穆斯林友善設施集中於城市及近郊，山區受限，無法安心深入旅遊。
為讓穆斯林旅客安全、便利探索台灣之美，該合作社針對其宗教儀式及飲食需求，結合布農族文化、森林生態導覽及沉浸式體驗，在人倫林道推出宗教友善與自然探索兼具的「穆斯林友善遊程」。
該合作社表示，該遊程保留布農族文化導覽、森林生態探索，更安排穆斯林旅客深入林道，山林間有專屬晌禮禮拜空間，也有布農族風味餐，使用清真標準食材、器具及烹調方式。
該遊程昨天起開放預約，6人成團，詳細資訊可洽詢049-2742808、臉書專頁「Matamasaz丹大布農文化生態探索部落」查詢。
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