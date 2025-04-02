台中崇德殯儀館改建 明年開工

台中市崇德殯儀館啟用超過50年，市府推動殯儀館改建計畫，將耗資42億5632萬元，預計最晚2026年底前開工，工期4年半，將殯儀館原址重建為1棟地上6層、地下4層的建物，包含262格汽車停車位。

台中市長盧秀燕昨開市政會議，民政局針對殯葬場域的改善專案報告，其中崇德殯儀館有交通打結、設施老舊等問題，未能完整改善，市府規畫後，與議會取得共識，決定原址重建，目前進行規畫設計，預計明年開始編列預算，明年12月前開工，總工程經費42億5632萬6000元，由市府全額負擔。

民政局長吳世瑋說，重建後的崇德殯儀館預計有地上6層、地下4層，樓地板面積1萬3000坪，包含禮廳30間、小靈堂58間、櫃位635屜，以及汽車停車位262格；工程預計耗費4年半，由後方停車場開始逐步改建，以分區施作的方式，在盡量不影響殯儀館功能的狀況下完成。

市長盧秀燕表示，2018年剛上任時，台中塔位不夠，許多往生者家屬找不到公家塔位，只能移往外縣市或尋求民間業者，市府6年來斥資10多億元，增設納骨塔與冷凍櫃位，以台中每年死亡人數計算，至少在未來20年使用無虞。

民政局補充，市長盧秀燕上任後增設納骨塔，完成外埔生命紀念館、潭子生命紀念館與神岡無主聚寶盆，今年8月、9月太平第一花園公墓與東勢第一公墓將陸續完工，分別增加3萬3012個與3萬個塔位，明年12月更將完成台中最大的納骨塔、北屯28公墓，設有5萬7510個塔位。

台中市府在2020年到2025年動支6291萬元，在崇德館、大甲館、東海館與東勢館增設、汰換冷凍櫃位，目前5處殯儀館共538個櫃位。