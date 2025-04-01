全球唯二的不插電國際石雕創作營 4/3國姓滾石部落登場

全世界唯二的不插電國際石雕創作營將於4月3日至6日在南投國姓鄉滾石部落登場，這次除邀請林序毅、田中等二位國外藝術家，及國內三大藝術創作團體參與，還能一睹藝術家林榮森毛筆下的文學、書法，轉化到萬年石壁上的驚奇，共同見證文學家、書法家與石雕家的作品如何穿越時空，完成曠古鑠今的萬年之約。

一顆顆大石塊在鐵鎚、鑿子等工具敲擊捶打之下，發出鏗鏘有力聲音，在滾石部落山谷間繚繞迴響，每位創作者一槌一鑿之間都與時間在對話，因為完全沒有使用耗費電力的大型機具輔助，僅靠自己雙手與肌肉間的平衡協調，專注感覺石塊與身體之間力與美的相互作用。

連續籌辦四屆活動的策展人李雅慧表示，不插電石雕創作營是2022年由許慶福、張書瑋、張家銘等三位藝術家共同發起，他們使用傳統手工具鐵鎚、鑿子進行創作，主要精神就是強調「過程中無形的感動，而不在追求具象的完美無瑕」。

目前，全球除了法國，另一個推廣不插電國際石雕創作營的基地就在台灣，希望透過實踐低碳足跡、低噪音粉塵的創作方式，讓來自國外的藝術家，感受台灣當代藝術家推動永續性創作的努力，響應聯合國倡議淨零減碳的藝術行動。

2025「醉石藝集」第四屆不插電國際石雕創作營，除了倡議永續性藝術創作，今年的另一個亮點就是「文學、書法與石雕萬年之約」。

南投縣醉石創藝協會創會長許慶福提到，南投縣文化局長林榮森有一次來到石雕創作營，當時許慶福就跟也是書法家的林榮森提議，可以將書法家引用千年前古代文豪的墨寶作品，運用石雕方式將文字刻劃在被大自然孕育萬年的石壁上，彷彿文學家穿越千年，與書法家、石雕家一起相聚於萬年石壁前談論藝術。

想不到當時的口頭提議如今成真，有如藝術界的華山論劍，大家都稱作這是一場「國姓論藝術」盛會，也是石壁等待文學、書法、石雕萬年後的浪漫約定。

許慶福也表示，藝術家必須在短短四天內放棄耗能工具，回歸原始創作，享受慢工出細活的純手感，透過緩緩琢磨與自然對話，取得藝術與環保間的共鳴點。

今年除了匯聚張書瑋、張家銘與曾俊豪等國內當代藝術家，還特別邀請到新加坡藝術家林序毅、日本藝術家田中等，凝聚大家對永續性藝術創作實踐，傳達不同文化間的共通性。

林序毅目前擔任新加坡南洋藝術學院高級講師，他在1989年取得南洋藝術學院文憑，並於 1997年獲得愛丁堡藝術學院碩士學位，林序毅的創作風格常以異想天開形式表現，對人類生活狀況進行描述，也代表新加坡參加許多國際性展覽，參與國際雕塑研討會。

田中等今年已高齡76歲，這次專程飛到台灣，展現「活到老創作到老」毅力。田中等的家中經營石材產業，對石頭特性從小就耳濡目染，宮崎大學教育系美術科畢業後，一邊教書一邊嘗試銅雕和木雕創作，2005、2007年兩度入選花蓮國際石雕藝術季甄選，並留下純白大理石作品「風之門」放置在東海岸。

這次參與不插電創作營的的二名國際藝術家，與許慶福、張書瑋、張家銘、曾俊豪等10多名國內藝術家，都是世界知名藝術組織「ISSA國際雕塑創作營聯盟」成員，今年的藝術家加上學員總共約30多人參與，大家共同把藝術能量，從台灣中心點南投向外延伸，發展南投成為國際的不插電石雕創作重鎮，並打造南投成為世界級現代藝術中心。