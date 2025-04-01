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清明節前夕 彰基總院長陳穆寬率員到八卦山追思梅牧師娘

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰基總院長陳穆寬教授(圖中），帶領處長江季蓉、院牧部主任肯當•迪洛安、護理部主任李雅文、文史博物館館長陳雅莉等人，前往彰化八卦山緬懷梅牧師娘。圖／彰基提供
彰基總院長陳穆寬教授(圖中），帶領處長江季蓉、院牧部主任肯當•迪洛安、護理部主任李雅文、文史博物館館長陳雅莉等人，前往彰化八卦山緬懷梅牧師娘。圖／彰基提供

清明節前夕，彰基醫學中心總院長陳穆寬今天代表彰基員工，前往彰化八卦山追思梅牧師娘，表達對她疼惜台灣這塊土地的感謝，希望後人追隨當年許多來自國外的宣教士、牧師、醫師及護理師的足跡，延續並發揚這分無私奉獻的精神，幫助更多需要幫助的人。

陳穆寬表示，129年前，許多國外的宣教師、牧師、醫師及護理師，放棄在國外先進的環境，來到當時貧瘠落後的台灣從事醫療宣道的工作，讓台灣這片土地得到了醫療的照顧。所以每年清明節，他都會代表全體員工前往彰化八卦山、台南基督教公墓，為梅監務牧師娘、盧加閔醫師、巫瑪玉姑娘等宣教師省墓，代表台灣人對他們獻上感謝。

彰基指出，當年與蘭大衛醫師一同來台的梅監務牧師，1908年與妻子瑪格利特•芬德烈來彰化宣教，梅牧師娘積極學習台語，但因無法適應彰化高溫潮濕的氣候，感染嚴重肺病，11月8日病逝安葬八卦山，1996年，彰基與地方教會合作，修建梅牧師娘墓園。

盧加閔醫師1888年醫學院畢業後，受英國長老會宣道會派遣來台。當年22歲的盧加閔，正處於彰化動亂之際，在彰化在總爺街（現在稱為成功路）成立醫院，之後，在彰化、豐原兩地奔波，忙著看病，四年後，染病身亡，享年26歲。

巫瑪玉姑娘，1933年9月接受英國長老教會海外宣道會派任，前來彰化基督教醫院，接替休假返鄉的烈以利姑娘，擔任開刀房護士。隔年夏天，流行病猖獗，她不幸感染熱病，於1934年6月28日去世，享年28歲。

彰基院牧部主任肯當•迪洛安表示，彰基是台灣基督長老教會設置在中部的醫療宣教機構，感謝過去梅監務牧師來到臺灣，今年是他來台設教130年感恩的日子，彰基在陳穆寬總院長的帶領鼓勵下，將秉持梅牧師醫療宣教的精神幫助更多人。

彰化 醫學院 醫師

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