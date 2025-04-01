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影／大甲媽歷來最大「起駕宴」 今晚1500桌熱鬧開吃
2025年大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動3天前要開始茹素，大甲鎮瀾宮表示，起駕宴今晚在大甲體育場登場，由於結合去年的建醮感恩餐會一起舉行，現場席開1500桌，創大甲媽起駕宴歷年的桌數紀錄，場面非常熱鬧。
大甲鎮瀾宮董事長顏清標表示，每年遶境進香要走大約340公里，不少信眾途中都會有熱心熱心擺設點心攤，讓香燈腳補充體力，因此今年遶境主題，特地訂為「感恩」。
顏清標說，大甲媽遶境進香起駕宴，準備了1500桌，依循古禮邀請各界貴賓、遶境進香各香頭、友宮友廟、明年建醮的各醮壇以及所有辛苦的大甲媽團隊 一同享用晚宴，也感謝各縣市友宮、警察單位、公所、貴賓聚餐，感謝各界為遶境活動付出的辛勞。
因為從起駕宴過後，今晚子時開始，遶境的所有工作人員就要開始吃素了，同時正式宣告今年大甲媽遶境進香活動將揭開序幕。
媽祖遶境進香起駕前的茹素時間，從4月4日晚間10點45分從大甲區鎮瀾宮起駕，一直到從新港鄉奉天宮回鑾時，信徒跟著媽祖回程，路上也才能正式開葷，以表達對大甲媽祖神明的尊敬，因此鎮瀾宮照慣例，於大甲體育館舉辦盛大的「起駕宴」。
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