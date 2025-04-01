看過來！彰化縣抽檢清明節食品 3件不合格勒令下架

彰化縣衛生局為維護清明節食品衛生安全，連日來，針對潤餅專賣店、食品原料行、超市、傳統市場等稽查33件食品，共有3件不合格，分別為台中市「白干絲」及雲林「春豐大黑干」、「花生粉」檢驗不合格，均已勒令下架不得販售，並移請產品廠商所在的縣市裁處。

彰化縣衛生局指出，此次抽驗潤餅皮及其配料、糕粿(發糕、草仔粿)、色彩鮮豔祭祀食品等共33件，計有3件不合格，分別是來自台中市進昌食品的「白干絲」檢出殘留殺菌劑過氧化氫、保證責任雲林縣西莊合作農場的「春豐大黑干」檢出防腐劑苯甲酸超量、雲林縣協信泰食品加工廠「花生粉」檢出總黃麴毒素(B1+B2+G1+G2)及黃麴毒素B1超量。

彰化縣衛生局表示，過氧化氫及苯甲酸均為合法的食品添加物，但使用量應符合食品添加物使用範圍及用量標準規定，此次白干絲及豆干檢出過氧化氫殘留及防腐劑超量，已違反食品安全衛生管理法第18條規定，依同法第47條可處3萬元以上，300萬元以下之罰鍰。

至於黃麴毒素是黴菌產生的次級代謝物，因台灣氣候高溫多濕，利於黴菌生長，花生粉如未妥善保存，致黴菌滋生就可能產生黃麴毒素的汙染，其中黃麴毒素B1是WHO(世界衛生組織)認定的1級致癌物質，具有肝毒性，長期暴露會增加罹患肝癌的風險，花生製品檢出總黃麴毒素及黃麴毒素B1超量已違反食品安全衛生管理法第17條規定，依同法第48條經命限期改正屆期不改正者，可處3萬元以上，300萬元以下罰鍰。

衛生局提醒，民眾選購食品時，建議優先選擇完整包裝及標示完整的產品，避免購買外觀異常白皙或偏離傳統色澤的食品，並切勿購買來路不明食品，以減少購買到違規食品的機會。另外，花生粉購買回家應置於陰涼處或冰箱，開封後，記得置於密封罐或袋內避免受潮，如有發黴、受潮、變色、油耗味等異狀，請丟棄勿再食用。