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中市斥資4600萬公墓割草並移除 清明掃墓火警減少8、9成

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
清明掃墓燃燒金紙、雜草或垃圾容易引發火警，台中市府編列預算除草，今年火災燃燒面積較前年同期下降98%。資料照／台中市消防局提供
清明掃墓燃燒金紙、雜草或垃圾容易引發火警，台中市府編列預算除草，今年火災燃燒面積較前年同期下降98%。資料照／台中市消防局提供

清明連假將屆，掃墓燃燒金紙或雜草易引發火災，日前韓國更因為民眾掃墓引發森林大火，釀成30人死亡。台中市府為了預防掃墓引發火災，近年每年編列4600萬元預算除草，今年截至3月底的火災燃燒面積不到1萬平方公尺，較前年下降98%。

市府今天開市政會議，市長盧秀燕關心清明連假掃墓引起的火災事故。盧說，她剛上任時台中火災件數全台居首，大多是山林火災，調查後發現公墓居多，經過多次研議，決定採取割草移除的方式減少易燃源，效果顯著，每年花費數千萬是值得的。

民政局長吳世瑋表示，市府2023年起每年編列4600萬元，在152處公墓、共696萬平方公尺的面積除草，割下的雜草也不會放置原地，由環保局帶走；截至今年3月31日，因掃墓發生的山林火警是75件，燃燒面積9377平方公尺，較去年下降56%、81%，以燃燒面積來說，更是較前年下降了98%。

消防局長孫福佑補充，清明連假期間的火災多發生於假日的上午9時到下午6時，主要是燒金紙或燒雜草垃圾導致，消防局近年除了宣導防災意識，也出動無人機空拍巡邏，2024年巡邏249次，就有成功查獲民眾不當燃燒導致森林火警的證據。

環保局長陳宏益指出，市府推動紙錢集中燃燒服務，全年使用量從2020年的3462公噸，增加到去年的4984公噸，也宣導「以功代金」，捐款代替燒紙錢，去年捐獻金額47萬餘元是歷年新高。市府也導入科技執法，在清水第十公墓用AI監控冒煙情形，成功攔阻9件潛在火災，推估減少64公斤的PM2.5排放量。

盧秀燕表示，市府將預算花在刀口上，減少火災發生與城市危機，不過最後仍要拜託市民，慎終追遠之餘，要考量如何讓傳統禮俗更加現代化、更環保經濟乃至兼顧防災；韓國日前發生史上最嚴重森林大火就是掃墓不慎用火導致，殷鑑不遠不可不慎。

台中市長盧秀燕表示，近2年每年編列4600萬元預算除草，顯著降低清明掃墓時的山林火警。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，近2年每年編列4600萬元預算除草，顯著降低清明掃墓時的山林火警。記者陳敬丰／攝影

公墓 火災 連假

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