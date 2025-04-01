大甲媽祖起駕宴1500桌破紀錄 上萬人今晚午夜開始茹素

2025年大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香確定於國曆4月4日（農曆3月7日）晚間10點45分起駕，由於起駕前3天起要茹素，大甲鎮瀾宮指出，起駕宴今晚在大甲體育場登場，因結合去年底的建醮感恩餐會一起舉行，預計席開1500桌，創下歷年大甲媽起駕宴的桌數紀錄，場面預料非常盛大熱鬧。

大甲鎮瀾宮表示，大甲媽遶境進香起駕宴，依循古禮今晚邀請各界貴賓、遶境進香各香頭、友宮友廟、明 年建醮的各醮壇以及所有辛苦的大甲媽團隊 一同享用晚宴，感謝各縣市友宮、警察單位、公所、貴賓聚餐，感謝各界為遶境活動付出的辛勞，起駕宴過後，今晚子時起遶境工作人員就要茹素，宣告遶境揭開序幕。

2025年大甲媽祖遶境進香全程9天8夜，遶境路線沿途駐駕彰化市南瑤宮、西螺鎮福興宮後，前往嘉義新港奉天宮進香，北斗鎮奠安宮、彰化市天后宮、清水區朝興宮，回程經過來回全程總距離達340公里，預計於國曆4月13日（農曆3月16日）自奉天宮回鑾大甲區鎮瀾宮，，以徒步進香方式跨越4個縣市20餘鄉鎮。

媽祖遶境進香起駕前的茹素時間，從4月4日晚間10點45分從大甲區鎮瀾宮起駕，一直到從新港鄉奉天宮回鑾時，信徒跟著媽祖回程，路上也才能正式開葷，表達對大甲媽祖神明的尊敬，因此鎮瀾宮照慣例，於大甲體育館舉辦盛大的「起駕宴」。