清明連假遇大甲媽起駕 台中警今起連3天大執法抓酒駕

清明節4天連假將至，國人基於慎終追遠習俗，多規畫返鄉祭祖或外地遠遊，台中市警局為了守護市民安全，考量連假期間歡聚餐敘眾多，從今天（1日）起連續3天強勢執行取締酒駕及危險駕車勤務，嚇阻心存僥倖民眾，展現警方防制酒駕及危險駕車決心。

台中市警局交通大隊指出，今年清明連假期間，適逢2025大甲媽祖國際觀光文化節系列活動，預計將吸引大量人流車潮，為維護市民居住品質及行人交通安全，已在大甲媽祖遶境起駕前及回鑾時，除加強各項重大違規及車不停讓行人等行為執法外，也在烏日、清水及大甲分局轄區結合環保與監理機關聯合稽查改裝噪音車。

交大統計，截至今年3月底計已執行「環警監聯合稽查」32場次，依噪音管制法舉發不合格車輛罰鍰已達20萬7600元；通報環境部2萬3060件、取締改裝車輛569件、取締機車改裝排氣管106件。另市警局迄3月底已取締酒後駕車1345件，將其中608人移送法辦。

另外，今年迄今酒駕交通事故計3人死亡、264人受傷，較去年同期死亡減少4人(降幅57.1%)，受傷減少82人(降幅23.7%)，顯現防制酒駕已有顯著成效。

交大強調，強力執法、違規取締都只是手段，最終目的仍是為保障市民交通安全。並再次呼籲連假期間團聚出遊可多利用大眾運輸工具，若有宴飲小酌情形，多加利用「指定駕駛」、「代客叫計程車」及「代客駕車」等服務，千萬不要心存僥倖酒駕上路，以保障用路人之生命、財產安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康