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兒童節連假出遊有優惠 台中這三處景點最有看頭

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
中部知名賞螢聖地東勢林場螢火蟲季今天宣告開鑼，場內以黑翅螢為大宗，每年大發生期落在4月中旬，高峰期數量可達2、30萬隻，相當壯觀。圖／東勢林場提供
中部知名賞螢聖地東勢林場螢火蟲季今天宣告開鑼，場內以黑翅螢為大宗，每年大發生期落在4月中旬，高峰期數量可達2、30萬隻，相當壯觀。圖／東勢林場提供

兒童節連假親子出遊台中，中市觀光旅遊局選出后里馬場、麗寶樂園及東勢林場3個景點，希望給予闔家同樂、創造美好回憶的最佳場所，不論是親子體驗騎馬樂趣、挑戰樂園刺激設施，或是今天開始的螢火蟲季，觀迎大家來到東勢林場，漫步森林中欣賞螢火蟲飛舞，讓親子旅程充滿驚喜與歡笑。

台中市觀旅局表示，台中擁有山、海、屯、城多元風貌，不論是驚奇刺激的遊樂園、療癒系動物互動體驗，或是親近自然、感受森林芬多精的步道，都能在台中找到，特別是清明兒童節連假即將到來，邀請國人來到氣候適中的中部，進行一連串的「馬場體驗、樂園冒險、森林賞螢」，為孩子的童年創造一的個美好回憶。

局長陳美秀說，后里馬場是具有百年歷史的馬場，即日起至12月31日，15歲以下學生憑證可購買優待票100元，未滿3歲免費入園，不僅可親近駿馬、體驗餵馬與騎馬樂趣，還能加價觀賞馬戲團、魔術泡泡秀及森林雪屋；此外，后里馬場旁更有全國知名自行車道「后豐鐵馬道」的起點，遊客可選擇「雙馬套票」，580元即可欣賞國際級馬戲團演出，並且騎乘電輔單車悠遊田園風光。

此外，全國人氣最高的麗寶樂園，今年清明兒童節連假4月3日至6日推出兒童節優惠，只須搭配1位899元成人全票，未滿18歲可免費暢玩探索世界或馬拉灣；12歲以下兒童憑健保卡可199元入園，無須搭配其他票種，4月3日至5日園方更推出「雙人月光票」，下午 4點後兩人同行僅499元，適合親子或好友共遊。

東勢林場今天宣告螢火蟲季開始，4月3日至6日，12歲以下兒童門票僅60元（需1名大人購票陪同），12歲以上學生憑證可享160元優惠價，林場內夜晚可見點點星光飛舞，如夢似幻。此外，園區內擁有豐富生態步道與森林遊樂設施，適合親子共遊，更多旅遊資訊可上「台中觀光旅遊網」或「大玩台中」臉書粉絲專頁查詢。

后里馬場具有百年歷史，即日起至年底，15歲以下學生憑證可購買優待票100元，未滿3歲免費入園，不僅可親近駿馬、體驗餵馬與騎馬樂趣。圖／中市觀旅局提供
后里馬場具有百年歷史，即日起至年底，15歲以下學生憑證可購買優待票100元，未滿3歲免費入園，不僅可親近駿馬、體驗餵馬與騎馬樂趣。圖／中市觀旅局提供
全國人氣最高的麗寶樂園，今年清明兒童節連假4月3日至6日推出兒童節優惠，暢玩探索世界或馬拉灣。圖／麗寶樂園提供
全國人氣最高的麗寶樂園，今年清明兒童節連假4月3日至6日推出兒童節優惠，暢玩探索世界或馬拉灣。圖／麗寶樂園提供
全國人氣最高的麗寶樂園，今年清明兒童節連假4月3日至6日推出兒童節優惠，暢玩探索世界或馬拉灣。圖／麗寶樂園提供
全國人氣最高的麗寶樂園，今年清明兒童節連假4月3日至6日推出兒童節優惠，暢玩探索世界或馬拉灣。圖／麗寶樂園提供

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