彰化桐花季5處景點登場 有2場桐花之夜及5創新亮點

彰化縣桐花季今年進入第20年，將從4月12日至27日在彰化市福田社區、員林市藤山步道、芬園鄉挑水古道、德興社區、一東寮客庄等八卦山5處賞桐景點登場，並有5大創新亮點活動及2場桐花之夜等15項系列活動，縣府今天上午在縣警局中庭為桐花季宣傳，副縣長周傑歡迎全國民眾來彰化賞桐花、吃美食。

彰化市長林世賢表示，彰化的桐花是老欉，桐花最漂亮，歡迎民眾來彰化福田賞桐生態園區欣賞桐花，購買社區優質產品，更能看看彰化扇形車庫、虎山巖金針花海；員林市代理市長賴致富表示，2025桐花祭的員林真好客~樂FUN遊藤山活動從4月19日到4月20日，歡迎民眾來藤山逛街賞花吃美食。

文化局指出，今年桐花季有5大亮點，一、首次由彰化市福田、芬園鄉溪頭、芬園鄉德興等社區發展協會及彰化縣貓羅溪畔客家協會推出「社區特色餐盒」，每盒150元，在活動期間皆可電話訂購。

二、特別推出「長青幸福卡賞桐一日遊」行程，4月14日至25日平日時段提供彰化賞桐11條一日遊行程，持有長青幸福卡民眾可向15家長青幸福卡簽約旅行社報名參加。

三、結合5處賞桐景點及2場桐花之夜，任選3處本人與景點照片，公開上傳個人社群平台，並留言「美好彰化幸福桐遊」，即可兌換摸彩券1張參加抽獎，獎項包含GARMIN健康手錶、咖啡機、雙人帳篷及露營推拉車等好禮。

四、凡參加「桐遊彰化小旅行一日遊」，或活動期間平日時段參加旅行社開團的遊客，填寫問卷贈送50元消費抵用券，可於活動期間4處產業市集消費使用，限量1600份。

五、4月12日活動首日，在彰化市福田賞桐生態園區可免費索取限量明信片，蓋上彰化賞桐限定戳章郵寄給親友。

至於2場桐花之夜免票入場，分別4月26及27日晚上7時30分在彰化縣立體育場舉行，邀請十鼓擊樂團及長榮交響樂團演出。

「桐遊彰化小旅行一日遊」規劃彰化線、員林線、芬園線共3條路線，參加費用：每人收費300元。

彰化縣政府並安排72班次接駁車到各賞桐景點，自彰化火車站沿途停靠日月山景農場-福田賞桐生態園區-螢光橋-挑水古道，行駛時間為4月19、20、26、27日，每日早上8時30分至下午4時，於彰化火車站發車，班距約30分鐘；車票採一日券方式，每站均可現場購買，每張20元，當日不限次數搭乘，並填寫完成問卷兌換20元消費抵用券，限量1000份。