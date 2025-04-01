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黑狗被飼主開車途中丟包 台中市動保處抓到了要罰1萬5
台中市一隻黑狗前天被主人開車途中丟包，台中市動保處今天找到飼主並在住處發現黑狗，精神體態良好，飼主稱因黑狗不斷吠叫，才趕下車讓狗冷靜一下，動保處表示，此行為已觸法，開罰1.5萬元。
台中市動保處今天表示，日前接獲通報，有車主突然打開車門，將車上黑狗趕下車，隨後車輛揚長而去，留下黑狗在後方不斷追逐。動保處依照車牌調閱車輛車籍資料，會同警員前往該飼主家中查看。
動保處昨天接獲通報後，隨即調閱行為車輛車籍資料，續經台中市警局第三分局提供車主資料，動保處今天會同派出所警員前往其住家訪視，現場見事證中犬隻精神及體態良好，無受傷情形。
查該犬隻已完成寵物登記、絕育及狂犬病疫苗注射，惟飼主將犬隻放出至道路，使動物置身於車輛往來頻繁之環境中，動保處後續將依違反動物保護法第20條第1項裁處最高罰鍰1萬5千元。
動保處呼籲民眾應愛護動物，犬隻倘遇行為或飼養問題，應尋求專業協助，也應避免動物遭受傷害。
台中市東區前天下午一輛轎車行駛途中，車上被丟出一隻黑狗，狗還來不及反應，駕駛已開車離開，黑狗在車後奔跑想追回主人卻無望，影片在網路引起討論，一面倒怒罵飼主沒良心，台中市議員江肇國說看到影片後很心疼；台中市動保處今天早上表示已知車牌，將查出飼主，最高可處罰15萬元，列黑名單。
江肇國表示，毛孩那麼信任人類，卻被無情丟棄，那種背叛與恐懼，光是想像就讓人心痛。
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