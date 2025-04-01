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搶攻穆斯林客群 南投人倫林道推友善遊程 山林間靜心做禮拜

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投信義丹大地區發展生態探索及原民文化特色旅遊，今起於人倫林道推出「穆斯林友善遊程」，深入山林間提供晌禮禮拜空間。圖／林保署南投分署提供
南投信義丹大地區發展生態探索及原民文化特色旅遊，今起於人倫林道推出「穆斯林友善遊程」，深入山林間提供晌禮禮拜空間。圖／林保署南投分署提供

南投信義丹大地區近年發展生態探索及原民文化特色旅遊，更看準穆斯林旅客需求，於當地人倫林道推出「穆斯林友善遊程」，今天起開放接受預約，6人成團，希望擴大當地觀光客群，也讓穆斯林旅客能安心深入體驗台灣山林及布農文化。

信義丹大地區涵蓋人和、潭南、地利、雙龍4村，因生態資源豐富，且擁原鄉部落文化，極富深度旅遊發展潛力，林業保育署南投分署於2023年輔導居民成立南投縣原住民濁水布農林業暨勞動合作社，打造原鄉4村為布農文化探索基地。

林保署南投分署與該合作社今年更看準穆斯林客群推出專屬遊程，該分署指出，台灣是穆斯林旅客造訪非伊斯蘭國家的前三大目的地之一，但目前多數穆斯林友善設施集中於城市及近郊，高山地區相對受到限制，因而無法安心深入旅遊體驗。

為讓穆斯林旅客能安全且便利的探索台灣生態之美，南投縣原住民濁水布農林業暨勞動合作社為此針對其宗教儀式及飲食需求，結合布農族文化、森林生態導覽及沉浸式體驗，於人倫林道推出宗教友善與自然探索兼具的「穆斯林友善遊程」。

該合作社表示，該遊程保留布農族文化導覽、森林生態探索，更安排穆斯林旅客深入林道，在廣闊森林裡靜心，更在山林間有專屬的晌禮禮拜空間；同樣提供布農族風味餐，但全程使用清真標準的食材、器具及烹調方式，保障旅客安心用餐。

藉由多元具深度的生態文化體驗，讓穆斯林旅客來場森林心靈之旅，同時擴大當地觀光客群，而穆斯林友善遊程今天起開放預約，6人成團，相關資訊可洽049-2742808，也可上臉書專頁「Matamasaz丹大布農文化生態探索部落」（https://www.facebook.com/danda.ecotourism/）查詢。

南投信義丹大地區發展生態探索及原民文化特色旅遊，今起推出「穆斯林友善遊程」提供完全符合清真標準的布農族風味餐。圖／林保署南投分署提供
南投信義丹大地區發展生態探索及原民文化特色旅遊，今起推出「穆斯林友善遊程」提供完全符合清真標準的布農族風味餐。圖／林保署南投分署提供
南投信義丹大地區發展生態探索及原民文化特色旅遊，並於人倫林道推出「穆斯林友善遊程」將能在廣闊森林裡靜心。圖／林保署南投分署提供
南投信義丹大地區發展生態探索及原民文化特色旅遊，並於人倫林道推出「穆斯林友善遊程」將能在廣闊森林裡靜心。圖／林保署南投分署提供

南投縣 穆斯林

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