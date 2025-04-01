彰化縣公告清明連假垃圾清運時間 環保局仍將加強稽查

彰化縣環保局公告4月3日至4月6日清明節連假的垃圾清運時間，除請縣民配合公告時間丟棄垃圾外，並強調清明掃墓祭拜及家族團圓，廚餘比例會較高，呼籲民眾仍應加強垃圾分類，環保局也會落實破袋稽查。

彰化縣環保局指出，4月3日僅芬園鄉、線西鄉例休，其餘鄉鎮市沿線正常清運；4月4日清明節當天，溪湖鎮、埤頭鄉、花壇鄉、大村鄉、埔心鄉、北斗鎮、竹塘鄉、田尾鄉、彰化市、溪州鄉及秀水鄉沿線暫停收運，其他鄉鎮市沿線皆維持正常收運；4月5日全縣沿線正常清運；4月6日僅彰化市定點正常收運，田尾鄉下午5點加開沿線清運，其他鄉鎮市例休。

環保局表示，2023年彰化縣垃圾中含廚餘比率為25.96%，去年降到20.71%，廚餘回收量2023年是4439公噸，去年則提高到6354公噸，增加43%，雖然成效良好，但仍有近2成的廚餘未妥善回收。

環保局表示，將持續落實垃圾分類，只要垃圾車抽到1袋垃圾含有12個資源回收物或3成廚餘，就會退運，上月即有鹿港、埔心及苑苑鄉清潔隊垃圾車各一車被退運，至於一般民眾一個垃圾袋內有3個回收物即會被拒收。

尤其是清明連假期間，民間習俗都要祭拜祖先及家族團圓，因此產生的廚餘相對會較高，像很多家戶都會包潤餅為例，如有未吃完的潤餅皮、糖粉、花生粉、豆芽菜等食物，屬於熟廚餘，都應做廚餘回收，減少垃圾量。

環保局並提醒民眾，掃墓祭祖時，整理出來的垃圾、雜草枝葉應妥善打包不可露天燃燒，焚燒後的紙錢灰燼，應先用水淋濕成混稠狀，確認澆熄再打包丟棄至垃圾車，以免餘燼復燃，危害潔隊員收運安全。

對於常分類錯誤的化妝品容器，請依材質分類，材質是水晶玻璃類、複合式材質，請丟入垃圾車；材質是純玻璃、塑膠，請交付資源回收車人員。此外，非收運時段，請民眾先將垃圾妥善打包並暫放在家中，勿堆置住家門前，避免野狗、老鼠翻找造成環境髒亂。