公路局谷關工務段長交接 原段長張裕閔率隊度過大地震和颱風威脅
公路局谷關工務段長今天交接，原段長張裕閔在職期間全心力投入山區交通維護和建設，率工務段人員度過花蓮大地震和多次颱風對交通威脅，他今天離職，地方不捨，也獻祝福；新任段長饒哲銘原是谷關段副段長，對谷關工務段轄內山區道路和交通熟稔。
公路局中區養護工程分局今天舉行谷關工務段段長新卸任交接，43歲張裕閔段長任職期間戮力從公，在公路局任職17年，獲多項榮譽，因職業生涯規畫轉換跑道。
去年花蓮大地震和多次颱風造成中橫便道與山區道路交通受影響，梨山對外交通中斷，張裕閔與工務段同事堅守第一線崗位，搶通道路，他更多次在風雨中趕到坍塌路段了解情形，和同事與工程人員日夜搶修，獲得地方人士和民代肯定，許多民代和團隊人員對他印象深刻。
新任饒哲銘段長是谷關段原任副段長，秉持能者承擔更多責任，傳承該分局優良傳統，堅持優質的執行力，以維護山區道路區用路人之行車安全。
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