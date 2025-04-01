台中崇德殯儀館改建工程明年啟動 耗資42億元分區施作

台中市崇德殯儀館啟用超過50年，許多設施亟待改善，市府推動殯儀館改建計畫，將耗資42億5632萬元，預計最晚2026年底前開工，工期4年半，將殯儀館原址重建為1棟地上6層、地下4層的建物，包含262格汽車停車位。

市府今天開市政會議，民政局針對殯葬場域的改善專案報告。市長盧秀燕表示，2018年剛上任時，台中塔位不夠，許多往生者家屬找不到公家塔位，只能移往外縣市或尋求民間業者，市府6年來斥資10多億元，增設納骨塔與冷凍櫃位，以台中每年死亡人數計算，至少在未來20年使用無虞。

民政局長吳世瑋表示，從2020年到2025年，市府動支6291萬元，在崇德館、大甲館、東海館與東勢館增設、汰換冷凍櫃位，目前5處殯儀館共538個櫃位。

吳世瑋指出，盧秀燕上任後增設納骨塔，完成外埔生命紀念館、潭子生命紀念館與神岡無主聚寶盆，今年8月、9月太平第一花園公墓與東勢第一公墓將分別完工，分別新增3萬3012個與3萬個塔位，明年12月更將完成台中最大的納骨塔北屯28公墓，設有5萬7510個塔位。

吳世瑋表示，崇德殯儀館有很多問題，包含交通打結、設施老舊等，雖經過多次局部翻修，無法全部改善，經市府規畫並取得議會共識，決定原址重建，目前正積極規畫設計，預計明年開始編列預算，12月以前開工，總工程經費42億5632萬6000元，由市府全額負擔。