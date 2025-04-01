彰化縣公告4千多筆不動產 6/30前未辦繼承登記將列管
彰化縣今年逾期未辦繼承登記的不動產，即日起至6月30日止公告3個月，計有4593筆土地、144棟建物，縣府地政處表示，公告期滿仍未辦理繼承登記者，將予以列冊管理，列冊管理滿15年仍未申辦繼承者將公開標售，標售所得逾10年未申請提領則收歸國有，呼籲民眾別讓權益睡著了。
地政處表示，依土地法第73條之1規定，繼承人若未能於公告期間，依法完成繼承登記或向地政事務所提出不可歸責於繼承人的事由者，公告期滿將依規定進行列冊管理，列冊管理15年仍未申辦繼承登記者，將移請財政部國有財產署辦理公開標售，標售所得價款倘逾10年仍無繼承人申請提領者，則歸屬國庫所有。
地政處表示，除了日據時期家產繼承外，民法規定繼承人的繼承權並無性別差異，均有繼承財產的權利。若在公告期限內，因繼承人人數眾多，難以整合協議分配遺產或會同辦理登記，則可依據土地登記規則及民法繼承編相關規定，先由其中1人或數人代表全體繼承人申請登記為公同共有，等達成協議後，再辦理後續登記，以保障產權並避免逾期受罰。
地政處表示，彰化縣今年逾期未辦理繼承登記土地4593筆、建物144棟，3月底已由各地政事務所寄發通知單，請相關繼承人儘速辦理，以保障自身權益。相關資料依規定揭示於彰化縣各地政事務所布告欄、土地所在地鄉（鎮、市、區）公所，及土地登記簿所載被繼承人住所及其死亡時戶籍所在地的鄉（鎮、市、區）公所、村(里)辦公處，查看公告內容。
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