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許淑華被爆「母欠千萬賭債」 她嚴正聲明：不實言論

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣長許淑華。本報資料照片
南投縣長許淑華。本報資料照片

南投縣長許淑華母親被指控在外欠賭債，更打著女兒名號借了上千萬元，卻賴帳不還，向地方公所申請調解也沒用；對此，許淑華透過縣府嚴正對外聲明，該爆料是不實言論，盼媒體及大眾遏止不實言論，不要詆毀其家人及縣府的公眾形象。

據「鏡週刊」報導，一名蕭姓債主出面指控，稱她與許淑華父母結交20多年，而許母喜歡博弈，更在外積欠上千萬賭債，過去他也曾借她錢幫忙，最後她還不出錢，那時決定就不計較了；沒想到，許母前債未清，又繼續找他借錢。

蕭男向該週刊表示，許母稱願意拿土地作為借錢擔保，也提議支付高額利息，博取信任，更稱自己女兒當立委，知道很多建設能讓他分一杯羹，他還介紹朋友當許母金主，許淑華曾幫忙要協商債務，他應邀赴許家卻被許母嗆聲，也沒拿到錢。

由於，許淑華近日無公開行程被質疑神隱，縣府新聞處長蔡明志說，縣長行程一周前已排定，完全為私人行程；針對指控，許淑華則透過蔡明志嚴正聲明，該爆料是不實言論，盼媒體及大眾遏止不實言論，也不要詆毀她家人及縣府公眾形象。

行程 許淑華

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