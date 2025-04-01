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興農下周啟動回購球證 會員權益促進會：一證換一證

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
興農球場下周將開始寄發通知給每位會員，啟動球證回購作業。本報資料照
興農球場下周將開始寄發通知給每位會員，啟動球證回購作業。本報資料照

攸關台積電設廠的中科擴建二期計畫，因興農球場的會員證問題迭有爭議，使得目前用地遲未點交，中科原訂第一季交地的承諾因此跳票。興農球場昨一度表示中科原應在本月10日給付的第二期近百億元購地款項仍未如期給付，使得回購球證一事暫未如執行。不過，興農球場委託律師陳益軒後來主動致電記者表示，經本報報導後，中科已同意給付，下周將開始寄發通知給每位會員，啟動球證回購作業。

興農本月20日和會員權益促進會二度開會協議，提出願意以近3年的會員證交易均價收購（每張49至78.9萬元不等），但促進會不同意，認為這不僅是台積電已決定設廠的「崩盤價」，也是「施捨價」，並認為應依附近5座球場近3年的交易均價收購，或與附近球場一證換一證才合理。

陳益軒昨亦表示，提出的收購價獲得許多會員探詢，有信心至少會有半數的會員同意以此價格賣回球證。但會員權益促進會總執行長廖文建上午說，群組裡無人願意，也不會有會員同意這樣的價格，願意的人不是半數，而是零。目前除了已提出訴訟，會員們也已將此事向政府高層陳情，高層表示會介入處理。促進會也會直接找興農楊家和中科管理局談。

中科管理局昨天說，因會員對會員證的價格仍有疑慮，所以尚未能進行興農球場的用地點交，也就尚無法交地給台積電。不過，台積電上周已向中科提出「租地簡報」接下來還會依園區租地程序提出「申請租地」，管理局最後會「核配土地」希望興農和會員間盡速解決爭議，以能早日交地給台積電。

據了解，在土地已轉移至政府名下後，台積電上周向中科提出「租地簡報」，等同已啟動租地程序，中科並預計在第二季交地。

台積電 均價 律師

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