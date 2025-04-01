許淑華母親遭指千萬債務糾紛 南投縣府：非屬實

南投縣長許淑華的母親遭指有千萬元債務糾紛，對此，南投縣政府今天表示，民眾爆料並非屬實，請勿濫用公器達到詆毀目的，對許淑華長輩造成傷害及壓力，盼媒體遏止不實言論。

鏡週刊報導，許淑華母親遭控賴債新台幣千萬元，許母疑似積欠大筆賭債，為還債，以女兒是政治人物知道很多建設，可讓債主分一杯羹等理由借上千萬元，事後卻賴帳不還，許淑華曾請助理聯繫債主，卻被許母制止，其中一名蕭姓債主申請調解，但許母根本不理會。

許淑華今天無公開行程。對此，南投縣政府新聞及行政處長蔡明志接受媒體聯訪說，有關民眾向週刊爆料內容，經詢問縣長許淑華是屬於不實言論，希望媒體可遏止如此不實言論，勿再詆毀許淑華家人或縣政府公眾形象；身為公眾人物，目前不會採取法律行動。