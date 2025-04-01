清明連假台中山城遊不塞車 東勢警啟動交通疏導
清明連假將至，台中市東勢警分局3日至6日，豐勢路、台8線東關路段、東勢林場沿線、東豐綠廊自行車道周邊道路、新社區第3公墓周邊道路等易壅塞路段，執行交通疏導勤務。
台中市東勢警分局今天發布新聞稿，清明節期間，預期會出現北往南返的車潮，東勢地區因鄰近國道系統，許多民眾會選擇國道1號及豐勢路段做為行車路線。另有石岡水壩、東勢林業文化園區、東勢林場遊樂區、客家文化園區等，是民眾出遊踏青的好去處，也是民眾前往大雪山森林遊樂區、谷關風景區等景點必經之地。
東勢警分局針對東勢大橋2端、豐勢路、明德路、新社區協中街、中93與中95路口等交通要道，規劃警力執行定點或機動交通疏導，隨時監控轄區各主要幹道車流狀況。
東勢警分局提醒，民眾傍晚陸續返家時，車流可能匯集於東勢大橋、東關路及協中街，建議要走國道1號北上的駕駛人，可以走台3線東蘭路銜接卓蘭大橋左轉縣道140號接國道1號三義交流道替代，避開往豐原區國道4號接國道1號車多壅塞的情形。
東勢分局分局長林中興表示，東勢區、新社區多屬山區，部分路段路幅小、彎道多，務必小心行駛，並牢記「路口慢看停，行人停看聽」，保護自己也保護他人安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言