聽新聞
0:00 / 0:00

起駕遇清明 大甲媽回鑾 彰市大埔路管制

聯合報／ 地方社會中心記者／連線報導

大甲鎮瀾宮媽祖進香遶境之旅4日起駕，今年碰上清明連假，廟方與警方都預估人潮會比往年多。廟方沿途點心站餐點量增加，警方預估光起駕當天，大甲鎮將湧入10萬人潮。5月登場的苗栗通霄白沙屯媽祖進香，報名信徒已逾17萬人，預估將打破去年紀錄。

大甲媽9天8夜遶境，4日起駕當天，警方畫設行人徒步區，當天下午2時到凌晨2時，大甲區三民路以東、中山路一段以西、文武路以南、光明路以北，禁止汽、機車進入。

大甲媽每年起駕後，沿台一線進入彰化市，經過民生地下道常爆發搶轎、推擠，警方將祭出管制措施。

警方表示，返程經過彰化市大埔路，長度約1公里，也是角頭接轎重點區域，過去常發生衝突，今年因當地標線調整，恐成為交通瓶頸。11日回鑾經過大埔路，將全線封閉管制，車輛禁止進入。

另外，大甲媽6日進入雲林境內，當晚駐駕西螺福興宮，環保局首度推出「女神無限暢飲」活動，香客遶境途經西螺、虎尾鎮及土庫、北港鎮35家循環杯合作店家，使用循環杯購買手搖飲每杯折價20元，除35家飲料店外，加入2處西螺供膳處（衛生所對面、公正路及修文路口），共37處歸還點。

白沙屯拱天宮媽祖2025年徒步進香之旅，上月27日開放現場報名，拱天宮昨表示，已有17萬多人報名，並持續增加中，預估今天可能突破去年17.9萬人次紀錄。

大甲媽 白沙屯媽祖 遶境

延伸閱讀

大甲媽遶境帶來人潮車潮 彰化中山路三民路將交管

台中大甲媽起駕 清水警規劃護轎取締交通違規

大甲媽祖返程彰化市大埔路 全段禁止車輛進入及停車

配合大甲媽祖遶境 雲林提供免費接駁服務

相關新聞

台中綠空廊道 最後一哩路打通

台中市綠空廊道全長21.7公里，是台中最長自行車道；過去74號快速道路下的自行車道與既有道路交會，騎士與車輛爭道時有風險...

東螺溪木棉花 估清明滿開

彰化縣東螺溪木棉花道橫跨二林鎮、埤頭鄉，長約5公里，今年開花期較晚，上周不到3成，這兩天開花近9成，預估清明連假滿開，警...

玉山觀高山屋 今起試營運

玉山國家公園觀高山屋16年前因莫拉克風災受損停用，隨開放山林政策重新評估，玉管處2019年規畫設置中型山屋，前年動工、日...

起駕遇清明 大甲媽回鑾 彰市大埔路管制

大甲鎮瀾宮媽祖進香遶境之旅4日起駕，今年碰上清明連假，廟方與警方都預估人潮會比往年多。廟方沿途點心站餐點量增加，警方預估...

台中新光三越服務不間斷 特販會與線上購物節雙軌並行

台中新光三越31日起至4月10日在台中世貿二館一樓舉辦「聯合品牌特販會」，現場集結74大品牌、超過200位專櫃人員共同參...

中部最大！台中會展中心年底啟用 市府獎勵辦展搶會展經濟

台中國際會展中心預計今年底啟用，將成為中部地區規模最大的會展中心。台中市政府為此，經濟發展局特別推出「獎勵會展及產業發展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。