起駕遇清明 大甲媽回鑾 彰市大埔路管制

大甲鎮瀾宮媽祖進香遶境之旅4日起駕，今年碰上清明連假，廟方與警方都預估人潮會比往年多。廟方沿途點心站餐點量增加，警方預估光起駕當天，大甲鎮將湧入10萬人潮。5月登場的苗栗通霄白沙屯媽祖進香，報名信徒已逾17萬人，預估將打破去年紀錄。

大甲媽9天8夜遶境，4日起駕當天，警方畫設行人徒步區，當天下午2時到凌晨2時，大甲區三民路以東、中山路一段以西、文武路以南、光明路以北，禁止汽、機車進入。

大甲媽每年起駕後，沿台一線進入彰化市，經過民生地下道常爆發搶轎、推擠，警方將祭出管制措施。

警方表示，返程經過彰化市大埔路，長度約1公里，也是角頭接轎重點區域，過去常發生衝突，今年因當地標線調整，恐成為交通瓶頸。11日回鑾經過大埔路，將全線封閉管制，車輛禁止進入。

另外，大甲媽6日進入雲林境內，當晚駐駕西螺福興宮，環保局首度推出「女神無限暢飲」活動，香客遶境途經西螺、虎尾鎮及土庫、北港鎮35家循環杯合作店家，使用循環杯購買手搖飲每杯折價20元，除35家飲料店外，加入2處西螺供膳處（衛生所對面、公正路及修文路口），共37處歸還點。

白沙屯拱天宮媽祖2025年徒步進香之旅，上月27日開放現場報名，拱天宮昨表示，已有17萬多人報名，並持續增加中，預估今天可能突破去年17.9萬人次紀錄。