東螺溪木棉花 估清明滿開

彰化縣東螺溪木棉花道橫跨二林鎮、埤頭鄉，長約5公里，今年開花期較晚，上周不到3成，這兩天開花近9成，預估清明連假滿開，警方將實施人車分道，維護賞花人潮安全。

東螺溪木棉花每年春天開花紅似火，吸引成百上千遊客觀賞打卡。今年低溫期間長，木棉樹花期延後，竹塘鄉與埤頭鄉公所先後舉辦花季活動，但花況不到3成。上周有4天氣溫上升像夏天，木棉花爆開衝到9成，接著低溫讓木棉樹開花停滯，維持現況另有零星落花。

鄉公所辦賞花活動前都會打掃環境，活動結束後，花朵自開自落。東螺溪水防道路行人少，大分部汽機車通行，汽車和貨車輾爛落花，機車和行人若行經輾爛的落花，容易滑倒，當地貨車駕駛甚至認為「（這些花）壓爛害人滑倒，這些花有什麼好看？」

木棉花的落花腐爛造成騎士和行人滑倒非東螺溪獨有，北彰化也有學校通學步道的木棉花行道樹惹禍。埤頭鄉公所表示，木棉花季期間，假日都派人打掃，平常日因水防道路車流量大，為保護打掃人員安全而暫停，清明連假警方實施人車分道，應可減少意外。