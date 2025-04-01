聽新聞
0:00 / 0:00

東螺溪木棉花 估清明滿開

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣東螺溪木棉花盛放，清明連假警方將實施人車分道。記者簡慧珍／攝影
彰化縣東螺溪木棉花盛放，清明連假警方將實施人車分道。記者簡慧珍／攝影

彰化縣東螺溪木棉花道橫跨二林鎮、埤頭鄉，長約5公里，今年開花期較晚，上周不到3成，這兩天開花近9成，預估清明連假滿開，警方將實施人車分道，維護賞花人潮安全。

東螺溪木棉花每年春天開花紅似火，吸引成百上千遊客觀賞打卡。今年低溫期間長，木棉樹花期延後，竹塘鄉與埤頭鄉公所先後舉辦花季活動，但花況不到3成。上周有4天氣溫上升像夏天，木棉花爆開衝到9成，接著低溫讓木棉樹開花停滯，維持現況另有零星落花。

鄉公所辦賞花活動前都會打掃環境，活動結束後，花朵自開自落。東螺溪水防道路行人少，大分部汽機車通行，汽車和貨車輾爛落花，機車和行人若行經輾爛的落花，容易滑倒，當地貨車駕駛甚至認為「（這些花）壓爛害人滑倒，這些花有什麼好看？」

木棉花的落花腐爛造成騎士和行人滑倒非東螺溪獨有，北彰化也有學校通學步道的木棉花行道樹惹禍。埤頭鄉公所表示，木棉花季期間，假日都派人打掃，平常日因水防道路車流量大，為保護打掃人員安全而暫停，清明連假警方實施人車分道，應可減少意外。

低溫 行人

延伸閱讀

清明前夕祭史明 蔡英文：攜手團結做勇敢的台灣人

彰化木棉花清明盛開 埤頭路段警方實施人車分道

鐘點移工試辦方案挨批收費高 擬清明連假後上路

北市清明食品抽檢名店也上榜 黃麴毒素超標、豆干有殺菌劑

相關新聞

台中綠空廊道 最後一哩路打通

台中市綠空廊道全長21.7公里，是台中最長自行車道；過去74號快速道路下的自行車道與既有道路交會，騎士與車輛爭道時有風險...

東螺溪木棉花 估清明滿開

彰化縣東螺溪木棉花道橫跨二林鎮、埤頭鄉，長約5公里，今年開花期較晚，上周不到3成，這兩天開花近9成，預估清明連假滿開，警...

玉山觀高山屋 今起試營運

玉山國家公園觀高山屋16年前因莫拉克風災受損停用，隨開放山林政策重新評估，玉管處2019年規畫設置中型山屋，前年動工、日...

起駕遇清明 大甲媽回鑾 彰市大埔路管制

大甲鎮瀾宮媽祖進香遶境之旅4日起駕，今年碰上清明連假，廟方與警方都預估人潮會比往年多。廟方沿途點心站餐點量增加，警方預估...

台中新光三越服務不間斷 特販會與線上購物節雙軌並行

台中新光三越31日起至4月10日在台中世貿二館一樓舉辦「聯合品牌特販會」，現場集結74大品牌、超過200位專櫃人員共同參...

中部最大！台中會展中心年底啟用 市府獎勵辦展搶會展經濟

台中國際會展中心預計今年底啟用，將成為中部地區規模最大的會展中心。台中市政府為此，經濟發展局特別推出「獎勵會展及產業發展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。