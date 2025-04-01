台中綠空廊道 最後一哩路打通

台中市綠空廊道全長21.7公里，是台中最長自行車道；過去74號快速道路下的自行車道與既有道路交會，騎士與車輛爭道時有風險，政府斥資7500萬興建跨橋，解決自行車道中途停頓，市長盧秀燕形容「打通綠空廊道最後一哩路」。

台鐵將縱貫線台中段5個平面鐵道車站高架化，從豐原到大慶車站，原有鐵軌位置成為一條21.7公里帶狀空間，形成「台中綠空廊道」供人行休閒遊憩，串聯旱溪、潭雅神綠園道、后豐鐵馬道、東豐自行車道等景點。

不過，潭子區74號橋下自行車與環中東路交會，民眾騎自行車因得過馬路而停頓，時有車禍事故，地方反映希望建跨橋讓自行車道安全連續。立委楊瓊瓔爭取交通部公路局補助2000萬元、市府建設局自籌5500萬元，推動「潭子區環中東路自行車跨橋工程」今年1月完工，讓車友順暢、安全騎行。

市府昨舉辦完工視察暨市民健行，立院副院長江啟臣、立委何欣純同框。市長盧秀燕表示，這項工程解決關鍵瓶頸，綠空廊道21.7公里全線貫通，超越聞名的東豐及后豐自行車綠廊，成為台中50條自行車道「最長的綠色廊道」，歡迎全國自行車愛好者一同體驗。

盧秀燕說，綠空廊道跨橋工程，橫跨85米寬的環中東路、全長465公尺；市府2021年完成潭心鐵馬空橋、2023年建置台3線豐原段自行車跨橋，今年完成潭子區台74線橋下跨橋，打通廊道最後一哩路。

台中市建設局長陳大田指出，這座橋梁採最新的SC模版工法，以深基礎、鋼結構、弧形工法為三大亮點，兼顧堅固與線條之美，移植105株喬木，落實工程與生態共存策略。