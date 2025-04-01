玉山觀高山屋 今起試營運

玉山國家公園觀高山屋16年前因莫拉克風災受損停用，隨開放山林政策重新評估，玉管處2019年規畫設置中型山屋，前年動工、日前完工，昨公告今起試營運，暫限額入住28名，已派員進駐山屋運營服務。

玉山觀高地區海拔高度約2540公尺，位在八通關越嶺線西段14.6公里處，為南二段線、馬博橫斷線、八通關越嶺線、八大秀線等長程路線重要宿營點。

但觀高山屋2009年因莫拉克風災造成基地下陷，受損嚴重，2010年9月停用。因地形嚴峻，興建不易，玉山國家公園管理處原規畫設置小型避難山屋，但隨開放山林政策上路，為擴大支應山友需求，評估建置中型山屋，前年動工興建。

玉山國家公園觀高山屋寢室空間。圖／玉管處提供

但高山建材運輸不易是一大難題，玉管處表示，原規畫人力配合吊索接駁山屋材料，但東埔至觀高段步道地質不穩，常有落石崩塌，最後改民航機運補，另拆解使用舊山屋床架等，解決山屋材料問題，耗時約2年總算完工，今天起開放試營運。

新觀高山屋可入住52人，內部設14人寢室3間、交誼廳、簡易炊煮區、衣物吊掛室及管理室等，交誼廳設手機USB與type-C充電；另有攜帶型加壓艙及急救箱等救護設備，戶外設生態廁所。

玉管處表示，為維護山屋營運及環境清潔，提供山友服務，已派員進駐山屋，協助正確使用設施、安排床位、提供步道現況與行程諮詢及執行入園查核等事項，試營運期間將開放28人申請住宿，盼山友共同愛護山屋。