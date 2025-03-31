台中新光三越服務不間斷 特販會與線上購物節雙軌並行

台中新光三越31日起至4月10日在台中世貿二館一樓舉辦「聯合品牌特販會」，現場集結74大品牌、超過200位專櫃人員共同參與；4月2日「線上初夏購物節」同步登場，超過百家品牌、千項商品上架，就是要讓消費者隨時隨地都能輕鬆購物，享受不間斷的服務體驗。

台中新光三越自發生氣爆事件以來，持續落實「服務不間斷」計畫，除了積極在台中地區尋找合適場地外，同時擴大線上販售服務，確保品牌夥伴與同仁獲得實質的支持，並讓消費者無論線上或線下，都能享受多元便捷的購物選擇。

此次在台中世貿二館一樓舉辦的「聯合品牌特販會」，展場販售美妝、服飾、包款、鞋類、家電等多元品類。活動期間亦推出會員專屬多重優惠，包含3月31日至4月10日全館單筆滿3,000送3,000點、3月31日至4月6日大家電／法雅客單筆滿1萬送5,000點等。

此外同步祭出全台最低價，金安德森天絲雙色涼被(特價1,280元，25折)；OSIM 3D巧摩枕(特價2,520元，63折)；婆婆媽媽最愛的美麗市場－日清菜籽油(特價119元，43折)、加藤藍莓&黑嘉麗果醬(特價210元，買一送一)等多款超人氣夯品，就是要讓消費者用最划算的價格入手。

至於「線上初夏購物節」，也透過熟客系統再升級，串聯MAKE UP FOR EVER、sandro、BIOTHERM、maje、alice+olivia、ERICA、GRASTYLE、pacsafe、J.LINDEBERG、HUNTER、HAZZYS、CHICCO、奇哥、草本24、Hallmark、iStore等近百家品牌，上架超過千項商品，由百位專櫃人員提供即時服務。

台中新光三越表示，無論是實體購物或線上選購，新光三越將持續拓展多元購物模式，確保消費者隨時都能享受便捷且多元的購物體驗。

此次參與世貿中心特販會的品牌共計74個，包括IPSA、NARS、INNISFREE 、華歌爾集團、曼黛瑪璉、瑪登瑪朵、SWEAR、BO Derek女鞋、Ea女鞋、CINDY、SPANCONNY、CLUB 21、rag&bone、Dsquared2、HER&HIM、M'S GRACY、NIKE、CONVERSE、Lee、HUNTER、Arnold Palmer、PIPPY、Oneteaspoon、TEAMJOINED、CHICCO、KENZO KIDS、大將作、奇哥、威星、金安德森、BABYBABYCOOL、ADIDAS KIDS、PUMA KIDS、毛豆、little ground、OSIM、IMAGER-37、皇室、ELEGANTE、草本24、Roborock石頭科技、彼安特。