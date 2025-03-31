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中部最大！台中會展中心年底啟用 市府獎勵辦展搶會展經濟

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中國際會展中心預計今年底啟用，將成為中部地區規模最大的會展中心。圖／台中市政府提供
台中國際會展中心預計今年底啟用，將成為中部地區規模最大的會展中心。圖／台中市政府提供

台中國際會展中心預計今年底啟用，將成為中部地區規模最大的會展中心。台中市政府為此，經濟發展局特別推出「獎勵會展及產業發展活動補助計畫」鼓勵各公協會及團體舉辦展覽、會議及產業活動，今年首波已核准15件、371萬元，藉以推動會展經濟，估計可吸引超過35萬人、創造17億產值。

經發局長張峯源今天說，台中是全球重要產業供應鏈，加上居住人口突破286萬，無論專業性或消費性會展都具備市場商機，設置獎勵會展及產業發展活動補助計畫，大型展覽最高可補助100萬元，期盼能吸引指標性國際展會長駐台中，並成為中部地區會展（MICE）產業的首選，進而帶動觀光、美食及文化等周邊產業，為台中創造會展經濟！

經發局說，首波會展補助共核准15件，包含5項國際展覽、4項國際研討會或論壇，以及6項產業及行銷活動，包括「台灣永續發展及低碳綠建築展」、「台灣光谷論壇」、「電腦消費電子與控制國際研討會」、「ATTA台中國際旅展」及「台中國際品酒節」等國際性展覽和會議。

還有培植未來技術人才的「台灣盃學生方程式技術展演賽」、具地方產業特色的「台中好禮購BUY節」、「台中故事生活節」及「傳統糕餅的未來」等產業活動，不但兼具B2B及B2C，主題亦多元豐富，預計將可吸引超過35萬人、創造產值超過17億元。

經發局說，獎勵會展及產業發展活動補助計畫，共分為600攤以上大型展覽、599攤以下展覽、國際論壇或研討會、產業發展或行銷活動等4類，補助對象為依法並經主管機關許可設立之同業公會、台中市政府許可設立的政府捐助經濟事務財團法人或經審認計畫有助會展及產業發展性質者。

經發局表示，今年度仍有會展計畫需求者仍可專案申請，詳細資訊請上經發局網頁查詢。

台中市 經濟發展

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