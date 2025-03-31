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台中清水塌陷建築物公告停止使用 受影響住戶今全數移新址

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市清水區一處大樓頂日前塌陷，建築物公告停止使用，受影響住戶今天全數安頓。圖／台中市政府提供
台中市清水區一處大樓頂日前塌陷，建築物公告停止使用，受影響住戶今天全數安頓。圖／台中市政府提供

台中市清水區中興街屋齡48年的集合式住宅大樓，日前因5、6樓塌陷，經公告停止使用，有10戶住戶受影響，其中2戶依親、8戶接受市府緊急安置於旅館；市府社會局、區公所及不動產租賃住宅服務公會積極協助與持續媒合下，住戶已全數找到新的安頓處所，今天搬至新住處。

台中市社會局表示，住戶安置旅館期間，家庭中心啟動一戶一社工關懷，會同區公所人員和里長，每日電話關心問候、親訪關懷慰問、發送基本生活物資與提供租屋資訊。受影響的10戶，目前有8戶找到新的租屋處，1戶依親，1戶暫時依親並持續尋找租屋。

社會局表示，住戶林女安置期間很焦慮，經常徹夜難眠。不動產租賃住宅服務公會協助她在沙鹿區找到1間原價月租7000元的套房，並與房東爭取降價為6000元，更協議在合約生效前免費提前入住；公會也確認林女士可申請約4000元的租屋補助，讓她安心簽約入住，她感謝市府人員的陪伴與協助。

社會局表示，很感謝不動產租賃住宅服務公會，不斷查詢、主動提供符合住戶條件的租屋。清水這棟集合式住宅大樓，經建築師、土木技師、結構技師3大技師公會現勘評估後，已公告並通知建築物住戶、所有權人停止使用，並限期4月30日前遷離，目前受影響的住戶已全數妥善安頓，市府後續將持續追蹤關懷。

台中市清水區一處大樓頂日前塌陷，建築物公告停止使用，受影響住戶今天全數安頓。圖／台中市政府提供
台中市清水區一處大樓頂日前塌陷，建築物公告停止使用，受影響住戶今天全數安頓。圖／台中市政府提供

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