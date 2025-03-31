彰化員林衡文宮慶祝帝爺公聖誕 獎助10鄉鎮市386名清寒生
今天是玄天上帝聖誕日，彰化縣員林市衡文宮主祀玄天上帝舉辦慶典，發放大員林地區5鄉鎮市低收入戶仁愛救濟品，及10鄉鎮市386名品學兼優清寒學生獎學金，各校帶隊老師代表學校回贈感謝狀，期許孩子在「帝爺公」庇護下用功讀書，長大後回饋鄉里。
上午9點衡文宮擊鼓啟動慶典儀式，「宴王」供品豐富令人大開眼界，因前來祝壽和祈福的信徒眾多，加上志工忙著協助發送大員林區5鄉鎮低收入戶的救助金和白米、沙拉油等生活用品，宮外宮內人潮絡繹不絕。
上午11點大員林區10鄉鎮市的81所國中小學和高中職，合計386名學生由老師或家長陪伴到衡文宮，排隊後先向玄天上帝行最敬禮，接著由員林市代理市長賴致富、立法委員陳素月、衡文宮主委陳明仁與理監事、來賓，頒發高中職、國中每名學生2千元，國小每名1千千元的獎學金，每人一紙獎狀，
衡文宮濟助貧困、獎勵清寒學生行之有年；主委陳明仁表示，衡文宮秉持玄天上帝慈悲為懷的濟世精神，以實質且有意義的行動回饋社會，救助物資、救助金和獎學金來自信徒捐款或點燈、安太歲、香油錢，衡文宮期盼拋磚引玉，籲請社會各界多關心下一代的教育盡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言