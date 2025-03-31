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彰化員林衡文宮慶祝帝爺公聖誕 獎助10鄉鎮市386名清寒生

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市衡文宮主祀玄天上帝（帝爺公）今舉辦聖誕，熱鬧滾滾。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市衡文宮主祀玄天上帝（帝爺公）今舉辦聖誕，熱鬧滾滾。記者簡慧珍／攝影

今天是玄天上帝聖誕日，彰化縣員林市衡文宮主祀玄天上帝舉辦慶典，發放大員林地區5鄉鎮市低收入戶仁愛救濟品，及10鄉鎮市386名品學兼優清寒學生獎學金，各校帶隊老師代表學校回贈感謝狀，期許孩子在「帝爺公」庇護下用功讀書，長大後回饋鄉里。

上午9點衡文宮擊鼓啟動慶典儀式，「宴王」供品豐富令人大開眼界，因前來祝壽和祈福的信徒眾多，加上志工忙著協助發送大員林區5鄉鎮低收入戶的救助金和白米、沙拉油等生活用品，宮外宮內人潮絡繹不絕。

上午11點大員林區10鄉鎮市的81所國中小學和高中職，合計386名學生由老師或家長陪伴到衡文宮，排隊後先向玄天上帝行最敬禮，接著由員林市代理市長賴致富、立法委員陳素月、衡文宮主委陳明仁與理監事、來賓，頒發高中職、國中每名學生2千元，國小每名1千千元的獎學金，每人一紙獎狀，

衡文宮濟助貧困、獎勵清寒學生行之有年；主委陳明仁表示，衡文宮秉持玄天上帝慈悲為懷的濟世精神，以實質且有意義的行動回饋社會，救助物資、救助金和獎學金來自信徒捐款或點燈、安太歲、香油錢，衡文宮期盼拋磚引玉，籲請社會各界多關心下一代的教育盡。

低收入戶 員林

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