台中最長自行車道 綠空廊道全長21.7公里完工

台中市政府為活化鐵路高架化後舊有鐵道空間，推動「綠空廊道計畫」，今年1月潭子區台74線橋下自行車跨橋工程完工，全長21.7公里的綠空廊道全線通車，為台中最長自行車廊道。

市長盧秀燕今天主持「完工視察暨市民健行活動」。盧秀燕表示，綠空廊道計畫約投入新台幣12.5億元，以11個標案分段建設自行車道，「環中東路自行車跨橋新建工程」是綠空廊道的最後一哩路。

盧秀燕指出，過去平面鐵路常發生人車爭道的情形，為使交通順暢並守護行人安全，民國109年台中鐵路高架化完成，市府接續推動「綠空廊道計畫」，將舊有鐵道的閒置空間再利用，規劃成自行車道及步道。

她說，綠空廊道自豐原站一路往南串聯至大慶站，途中跨越豐原、潭子、北屯、東區、中區、南區6個行政區，10個站點，總長21.7公里，超越東豐及后豐自行車綠廊，成為台中最長的綠色廊道，提供民眾安全、順暢的綠色休閒環境。

建設局長陳大田指出，潭子區環中東路段因跨度大，長年形成自行車路網斷點，工程設置全長約465公尺的自行車跨越橋梁，串聯自行車斷鏈路網，為綠空廊道帶來更加完善且安全的騎乘體驗。

陳大田提到，橋梁採用最新的SC模版工法，「深基礎、鋼結構、弧形工法」為3大亮點，採用井式基礎確保結構穩固安全、鋼結構的墩柱設計保留橋下通透感、主橋弧形工法坡度平緩並展現線條之美。為確保既有樹木的存活，工程執行初期也將原有的105株喬木移植他處，落實工程與生態共存共榮。