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台中國際會展中心年底啟用 已核准補助15件辦展

中央社／ 台中31日電

台中國際會展中心預計今年底啟用，台中市政府推動獎勵會展及產業發展活動補助計畫，到今天為止，已核准15件、新台幣371萬元，估計可吸引超過35萬人、創造17億元產值。

中部地區規模最大的台中國際會展中心預計今年底啟用，台中市政府為培植會展環境，推動「台中市政府經濟發展局獎勵會展及產業發展活動補助計畫」，鼓勵各公協會及團體舉辦展覽、會議及產業活動。

台中市政府經濟發展局長張峯源說，台中是全球產業供應鏈之一，加上居住人口突破286萬人，無論專業性或消費性會展都具備市場商機，市府長年培植會展環境，設置獎勵會展及產業發展活動補助計畫。

張峯源表示，大型展覽最高可補助新台幣100萬元，盼能吸引指標性國際展長駐台中、成為中部地區會展產業（MICE）的首選，並帶動觀光、美食及文化等周邊產業，為台中創造會展經濟。

經發局表示，今年首波會展補助共核准15件，包含5項國際展覽、4項國際研討會或論壇以及6項產業及行銷活動，估算將可吸引超過35萬人、創造產值超過17億元，其中包括「台灣永續發展及低碳綠建築展」、「台灣光谷論壇」、「電腦消費電子與控制國際研討會」、「ATTA台中國際旅展」及「台中國際品酒節」等國際性展覽和會議。

經發局說明，獎勵會展及產業發展活動補助計畫，共分為600攤以上大型展覽、599攤以下展覽、國際論壇或研討會、產業發展或行銷活動等4類，補助對象為依法並經主管機關許可設立的同業公會、台中市政府許可設立的政府捐助經濟事務財團法人或經審認計畫有助會展及產業發展性質者。

台中市 台幣 經濟發展

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