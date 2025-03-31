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派出所停車被疑沒道歉 彰議員賴清美遭冒名貸款…電話接不完

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
民進黨彰化縣議員賴清美本月21日下午到約朋友碰面拿東西，將車開進芳苑警分局王功派出所巡邏車停車位暫時停車，卻還未下車，就被值班警員「驅離」，雙方進而發生口角。本報資料照片
民進黨彰化縣議員賴清美本月21日下午到約朋友碰面拿東西，將車開進芳苑警分局王功派出所巡邏車停車位暫時停車，卻還未下車，就被值班警員「驅離」，雙方進而發生口角。本報資料照片

彰化縣議員賴清美到派出所停車遭網友猛轟「耍特權」，雖然她已拿茶葉赴派出所「致意」，但網友認為「沒道歉」，連日來，除持續接到騷擾電話、收到包裹到貨通知外，還被冒名辦貸款，至今她已接到15通詢問通話，她請惡作劇的人適可而止。

民進黨彰化縣議員賴清美本月21日下午到約朋友碰面拿東西，將車開進芳苑警分局王功派出所巡邏車停車位暫時停車，卻還未下車，就被值班警員「驅離」，雙方進而發生口角，她將過程po上臉書面，反而引來負面效應，遭網友一面倒批評是在「耍特權」，民進黨中央黨部認為賴清美個人言行引起社會議論，影響黨形象，交由縣黨部依評議機制處理。

賴清美認為是場誤會，並拿茶葉赴派出所「致意」，認為整個事件已經圓滿解決了，連日來，持續接騷擾電話及包裹到貨通知，最遠要她去台東長濱取貨，還有「海底撈」的訂位通知，令她不勝其擾，近日則有人假冒她的名義，向貸款公司表示她有意貸款，至今已接到15通銀行及貸款公司的詢問電話。

賴清美面對一通通銀行及貸款公司的詢問電話，有時半小時就接了好幾通，她曾打電話去銀行詢問，要求查出冒名者身分，但銀行表示愛莫能助，她在臉書做了表達，強調「我沒有要辦理貸款！這些貸款公司請勿再打電話來了！辛苦了！也請惡作劇的人適可而止」。

賴清美說，面對一再被騷擾、惡作劇，她深感無奈，心也累了，只希望早點情早點過去，恢復正常生活。

彰化縣議員賴清美被冒名辦貸款，至今她已接到15通詢問通話，她在臉書強調「我沒有要辦理貸款！這些貸款公司請勿再打電話來了！辛苦了！也請惡作劇的人適可而止」。圖／取自賴清美臉書
彰化縣議員賴清美被冒名辦貸款，至今她已接到15通詢問通話，她在臉書強調「我沒有要辦理貸款！這些貸款公司請勿再打電話來了！辛苦了！也請惡作劇的人適可而止」。圖／取自賴清美臉書

賴清美

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