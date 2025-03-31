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台中大甲媽起駕 清水警規劃護轎取締交通違規

中央社／ 台中31日電

台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香4月4日晚間起駕。媽祖鑾轎預計5日凌晨進入清水、沙鹿等區，清水警分局規劃護轎勤務，防止各陣頭搶轎爭執，沿途取締未戴安全帽，防制噪音車輛。

大甲鎮瀾宮媽祖將於4月4日晚間10時45分起駕，展開遶境進香行程，預計13日回鑾。台中市警局清水分局預計鑾轎5日凌晨進入清水、沙鹿等區，往年湧入大批人車在香客人群中穿梭，警方嚴密部署警、民力，投入安全維護工作。

清水警分局今天表示，大甲媽祖遶境進香活動期間，為維護媽祖鑾轎、陣頭秩序及服務香客信徒，動員警、民力、志工投入。分局長蔡慶星全程擔任指揮官，2名副分局長擔任2個分區指揮官，各所轄區所長擔任小區協調官。

警方規劃護轎組、機動組、交通組、安全維護組等，加強防制暴力衝突事件以及趁機扒竊行為，將交通衝擊減輕至最低。另外也將編排巡邏警力，沿線加強取締未戴安全及防制噪音車。

大甲媽祖 遶境 陣頭

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