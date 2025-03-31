聽新聞
0:00 / 0:00
台中新光氣爆封館 「第二賣場」今台中世貿二館登場
台中新光三越發生氣爆一個多月，至今全棟封館停業，新光三越陸續啟動「第二賣場計畫」，今日起在台中世貿二館舉辦「聯合品牌特販會」，74個品牌設櫃，超過200位專櫃人員參與；館方4月2日起也推「線上初夏購物節」，全館單筆滿3000送3000點skm points。
台中新光三越2月13日發生氣爆，造成重大死傷，至今停業中，業者3月起已開設兩場「第二賣場」，短期安置人員，第三場3月31日至4月10日在台中世貿二館展開，共74家品牌設櫃，包括美妝、服飾、鞋類、家電等商品。不過首日特賣為平日，逛街人潮不多，略顯冷清。
消費者表示，新光三越此次特販會用粉色調裝潢，與先前參加旅展的感受不同，雖然販售品牌不如百貨公司多，但仍可以來逛逛撿便宜。
簡姓專櫃人員表示，台中新光三越停業確實大受影響，但館方陸續舉辦第二賣場，線上加上線下特賣，讓他們可持續工作，希望百貨早日復業，回到熟悉的地方工作。
新光三越公關協理張家齊表示，新光三越持續落實「服務不間斷」計畫，除積極在台中地區尋找合適場地外，協助廠商與專櫃人員進行妥善的短期安置，同時擴大線上販售服務，方便消費者購物。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言