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台中新光氣爆封館 「第二賣場」今台中世貿二館登場

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中新光三越今日起在台中世貿二館舉辦「聯合品牌特販會」，74個品牌設櫃，超過200位專櫃人員參與。記者余采瀅／攝影
台中新光三越今日起在台中世貿二館舉辦「聯合品牌特販會」，74個品牌設櫃，超過200位專櫃人員參與。記者余采瀅／攝影

台中新光三越發生氣爆一個多月，至今全棟封館停業，新光三越陸續啟動「第二賣場計畫」，今日起在台中世貿二館舉辦「聯合品牌特販會」，74個品牌設櫃，超過200位專櫃人員參與；館方4月2日起也推「線上初夏購物節」，全館單筆滿3000送3000點skm points。

台中新光三越2月13日發生氣爆，造成重大死傷，至今停業中，業者3月起已開設兩場「第二賣場」，短期安置人員，第三場3月31日至4月10日在台中世貿二館展開，共74家品牌設櫃，包括美妝、服飾、鞋類、家電等商品。不過首日特賣為平日，逛街人潮不多，略顯冷清。

消費者表示，新光三越此次特販會用粉色調裝潢，與先前參加旅展的感受不同，雖然販售品牌不如百貨公司多，但仍可以來逛逛撿便宜。

簡姓專櫃人員表示，台中新光三越停業確實大受影響，但館方陸續舉辦第二賣場，線上加上線下特賣，讓他們可持續工作，希望百貨早日復業，回到熟悉的地方工作。

新光三越公關協理張家齊表示，新光三越持續落實「服務不間斷」計畫，除積極在台中地區尋找合適場地外，協助廠商與專櫃人員進行妥善的短期安置，同時擴大線上販售服務，方便消費者購物。

台中新光三越今日起在台中世貿二館舉辦「聯合品牌特販會」，74個品牌設櫃，超過200位專櫃人員參與。記者余采瀅／攝影
台中新光三越今日起在台中世貿二館舉辦「聯合品牌特販會」，74個品牌設櫃，超過200位專櫃人員參與。記者余采瀅／攝影

品牌 賣場

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