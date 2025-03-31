台中新社最年輕里長就職 復盛里長魏群蒝年僅28歲　

台中市新社區復盛里前里長柯廷蓁因個人因素，去年12月23日辭去里長職務，台中市選舉委員會依法進行補選，本月15日補選結果出爐，當選人魏群蒝是前里長的兒子，他以691票高票當選，28歲成為新社區最年輕的里長。

台中市政府今天在新社區公所舉行新任里長就職典禮，民政局長吳世瑋代表市長盧秀燕頒發當選證書及印信，並致送「造福里民」賀匾，期許里長魏群蒝戮力為里民謀福利，與市府攜手提升里民生活福祉。

吳世瑋指出，魏群蒝出身里長世家，父親魏任郁曾任1屆復盛村長、2屆復盛里長，107年6月因病逝世，妻子柯廷蓁延續魏任郁服務里民的精神，也連任2屆復盛里長。魏群蒝從小看著父母盡心盡力為里民服務，對復盛里的地方事務很熟悉，並與里民維持良好關係，此次補選高票當選，實為眾望所歸。相信魏里長上任後，在母親的協助下一定能駕輕就熟，並期許魏里長成為市府與市民間最佳的溝通橋梁，促進地方健全發展。

吳世瑋表示，新社區共有13位里長，最年長為36年次大南里長黃逸峯，而最「少年」里長便是新任復盛里長、86年次的魏群蒝，兩人年齡整整相差半世紀，老幹新枝投身為民服務，期許穩健與創新的量能相互交流，攜手為里民打拚，持續關懷、照顧民眾的需求，一起把里政、區政及市政做好，帶動地方發展！

新社區長林淑惠表示，恭喜魏里長高票當選，此次補選魏里長拿下逾八成票數，鄉親對魏里長的肯定，期許魏里長用年輕人的抱負與活力，做好基層服務，帶動地方蓬勃發展，並向其他里長前輩多多請益，相信大家都樂於傳授多年來的經營心法，共同攜手讓里政工作推展順遂。

新任里長魏群蒝表示，復盛里這幾年的進步與改變，要感謝市府、區公所及在地議員、立委的協力推動，及里民的支持及寶貴的建言，也期盼大家持續支持復盛里的各項建設，他會努力推動里內的建設，並積極關懷弱勢及長輩，讓里民在復盛里住的開心、住的安心。魏里長也感謝母親的一路陪伴，他會努力學習，全心全力服務里民，努力達成里民託付的任務！

今天就職典禮，民政局長吳世瑋、新社區長林淑惠、市議員吳振嘉及在地各里長均到場見證，立法院副院長江啟臣、市議員蔡成圭也派員到場致意。