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中市電動車火災應變演練 公有停車場將配置滅火毯

中央社／ 台中31日電

台中市電動車數量多達1.3萬輛，中市府今天舉行電動車消防安全演練，未來規劃在47處公有立體停車場配置可抵抗千度高溫的滅火毯，調整充電車格位置，確保逃生動線及救援效能。

近期發生多起電動車起火事件，電動車防災安全引發關注，交通局今天和消防局及民間業者，在潭子區潭興立體停車場舉行電動車消防安全演練，交通局副局長江俊良前往實地督導。

演練除試辦「熱顯像儀」及「低壓細水霧消防設備」防災科技系統，更實地演練強化滅火毯、移動式砲塔等消防救災設備及講解電動車火災應變程序，普及停車場相關的防火知識。

台中市停車管理處長盧佳佳說明，電動汽車燃燒具不易撲滅的特性，為提升消防安全，台中市47場公有立體停車場已設置完成1條滅火毯，未來規劃至少配置2條可抵抗高達攝氏1000度的滅火毯，逐步擴大調整充電車格的設置位置與間距，確保突發事件時，提供適當的逃生動線及救援動線。

停車場 台中市 電動汽車

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