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大甲媽祖返程彰化市大埔路 全段禁止車輛進入及停車

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
大甲鎮瀾宮媽祖進香遶境返程預定4月11日進入彰化市大埔路，為因應大埔路畫設標線型人行道，為避免影響進香隊伍通行， 彰化警分局公告4月11日0時至12日24時，大埔路全段管制車輛進入，道路禁止停車及臨時停車。記者劉明岩／攝影
大甲鎮瀾宮媽祖進香遶境返程預定4月11日進入彰化市大埔路，為因應大埔路畫設標線型人行道，為避免影響進香隊伍通行， 彰化警分局公告4月11日0時至12日24時，大埔路全段管制車輛進入，道路禁止停車及臨時停車。記者劉明岩／攝影

大甲鎮瀾宮媽祖今年9天8夜進香遶境之旅，返程11日將進入彰化大埔路，為因應大埔路畫設標線型人行道，為不影響進香隊伍通行，彰化警分局今天貼出公告，預定4月11日0時至12日24時，大埔路全段管制車輛進入，道路禁止停車及臨時停車。

由於警方公告大埔路禁止車輛進入及禁止停車、臨時停車時間長達48小時，縣議員莊陞漢認為如此將造成沿線住家、商家及用路人嚴重不便，建議以遶境隊伍到達大埔路的前後兩小時做為管制，比較合理，警方也應提出替代道路的建議；彰化警分局表示，公告時間雖然長達48小時，但公告管制時間則是視鑾駕抵達時，做彃性執行管制，減少民眾的不便。

大甲鎮瀾宮媽祖4日深夜起駕，預定五日進入彰化市，返程則訂11日從花壇鄉彰員路進入彰化市大埔路。大埔路約1公里多路程，歷來都有大批陣頭、各地角頭接轎，鑾駕抵中興路口的路程，往往要費時耗上兩、三小時，過去更常會因爭抬神轎過程發生衝突，是防搶轎的熱區，也是警力部署及交管的重點路段。

由於彰化市大埔路今年二月起畫設約1公里長的標線型人行道，兩側臨汽機車共行的車道畫有停車區，預期湧進的陣頭車隊及隨香信眾，勢必塞爆大埔路，停車區停放的機車除會影響隊伍通行，成排機車恐怕會被成排推倒。

彰化警分局針對媽祖進香隊伍返程進入大埔路時，預定4月11日0時至12日24時實施交通管制（將視遶境時間彈性調整），遶境隊伍由花壇鄉彰員路進入彰化市大埔路時，大埔路實施全線封閉管制；大埔路從埔內街口至中興路口畫定行人徒步區，管制車輛禁止進入，並提前改道，道路禁止停車及臨時停車；大埔路與中興路口管制，車輛改道行駛中山路。

至於來程路線與管制時段，與往年大致相同，來程管制時間為四月五日0時到7日上午8時，從鑾駕中午過後沿台一線通過大度橋進入彰化市，周邊道路實施交管，包括中山路、茄苳路、金馬路、民生地下道到三民路、中正路到南瑤宮，再沿中山路南下。

返程則預定11日下午從花壇彰員路進入大埔路，再到再華山路、永樂街，駐駕天后宮，子時再駕沿著永樂街、民族路、中華路路，轉山路前進，過大度橋回台中，沿途及周邊道路也實施交管。

大甲鎮瀾宮媽祖進香遶境返程預定4月11日進入彰化市大埔路，為因應大埔路畫設標線型人行道，為避免影響進香隊伍通行， 彰化警分局公告4月11日0時至12日24時，大埔路全段管制車輛進入，道路禁止停車及臨時停車。記者劉明岩／攝影
大甲鎮瀾宮媽祖進香遶境返程預定4月11日進入彰化市大埔路，為因應大埔路畫設標線型人行道，為避免影響進香隊伍通行， 彰化警分局公告4月11日0時至12日24時，大埔路全段管制車輛進入，道路禁止停車及臨時停車。記者劉明岩／攝影

人行道 大埔 彰化

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