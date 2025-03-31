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彰化木棉花清明盛開 埤頭路段警方實施人車分道

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣東螺溪木棉花接近滿開，預估花期還有10天。記者簡慧珍／攝影
彰化縣東螺溪木棉花接近滿開，預估花期還有10天。記者簡慧珍／攝影

彰化縣東螺溪木棉花道橫跨二林鎮、埤頭鄉，長約5公里，今年開花期較晚，上周不到三成，這兩天開花近九成，預估清明連假滿開，警方將實施人車分道維護賞花人潮安全。

東螺溪木棉花每年春天開花紅似火，吸引成百上千遊客觀賞和拍照打卡。今年低溫期間長，木棉樹花期延後，竹塘鄉公所、埤頭鄉公所3月24日之前先後舉辦花季活動，開花不到三成。上周一到周四氣溫上升像夏天，木棉花爆開衝到九成，接著星期五氣溫下降，低溫讓木棉樹開花停滯，維持現況並有零星落花。

鄉公所辦賞花活動前都會打掃環境，活動結束後，花朵自開自落。東螺溪水防道路行人少，大分部汽機車通行，汽車和貨車輾爛落花，機車和行人若也輾踩爛了的花朵容易滑倒，今上午就有機車騎士差一點打滑，1名行人滑一跤，路過的貨車駕駛放慢速度，探頭問一名拍照者「（這些花）壓爛害人滑倒，這些花有什麼好看？」

木棉花的落花腐爛造成騎士和行人滑倒並非東螺溪獨有，北彰化也有學校通學步道的木棉花行道樹惹禍，還有木棉花結成木棉隨風到處飛，經常被投訴，學校只能加強打掃。埤頭鄉公所表示，木棉花季期間的假日都派人打掃，平常日因水防道路車流量大，為保護打掃人員安全就暫停清潔，但清明連假警方實施花賞人車分道，可減少發生意外。

二林鎮今年停辦木棉花季，沒相關活動；鎮公所表示，花季難以準確預估，先前舉辦有時開花三五成，有時早已滿開滿地落花，不如讓民眾自行前往賞花，依氣象預報和目前花況，應還有10天可觀賞，民眾要把握時間。號

彰化縣東螺溪木棉花盛放，清明連假警方將實施人車分道。記者簡慧珍／攝影
彰化縣東螺溪木棉花盛放，清明連假警方將實施人車分道。記者簡慧珍／攝影

行人 賞花

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