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4/4跟大甲媽一起遶境 台中交通管制疏導看這邊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動將在4月4日登場，台中市警局預估會有超過10萬名的信眾參與。聯合報系資料照
大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動將在4月4日登場，台中市警局預估會有超過10萬名的信眾參與。聯合報系資料照

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動將在4月4日登場，台中市警局預估會有超過10萬名的信眾參與，市警局將在4日起駕當天，展開交通管制，提醒用路人提早規畫路線、改道，使用大眾運輸工具。

台中市警局表示，大甲媽遶境進香活動，將在4月4日晚間10時45分由大甲鎮瀾宮起駕、4月5日下午自大肚區大度橋離開台中市，南下遶境至嘉義縣新港鄉奉天宮。

4月12日回鑾由大度橋進入台中市、4月13日23時許進入鎮瀾宮安座，為期9天8夜，期間將帶來更大量人潮、車潮。

為維護交通秩序，4月4日起駕當日，14時至凌晨2時將實施三層管制措施，於下列路段進行交通管制：

一、 第一層-行人徒步區：大甲區三民路以東、中山路一段以西、文武路以南、光明路以北，畫設為行人徒步區，禁止汽、機車進入。

二、 第二層-禁止汽車進入區：大甲區經國路以東、中山路一段以西、德興路(中山路至信義路路段)與文武路(信義路至經國路路段)以南、經國路與中山路一段南端交叉路口以北，以上區域禁止汽車進入，機車仍可通行。

三、 第三層-道路封閉路段管制：

(一) 經國路與大安港路口至中山路一段南端交叉路口。

(二) 水源路與中山路一段路口至中山路一段與東安路口。

為方便民眾參與媽祖遶境及快速疏運人潮，市府交通局於4月4、13日提供免費接駁車，歡迎民眾多加利用，避免開車塞在車陣及找停車位的困擾，起駕當日接駁資訊如下：

一、 朝富線：服務臺中市區往返大甲區民眾，由老虎城旁朝富停車場接駁至大甲體育場，往大甲途中並停靠「朝馬(台灣大道)站」；往大甲行駛時間為14時至22時、往台中行駛時間為17時至凌晨2時；每20至30分鐘一班車。

二、 大甲市區環線：

(一) 美人山營區停車場線：由美人山營區停車場接駁至大甲高中，再徒步至鎮瀾宮；行駛時間為15時至凌晨1時；每15至20分鐘一班車。

(二) 大甲國小線：由大甲體育場停車場接駁至大甲國小，再徒步至鎮瀾宮；行駛時間為15時至凌晨1時；每15至20分鐘一班車。

鎮瀾宮周邊路幅不大，當天將湧入大量人潮，且周邊實施交通管制禁止車輛進入，如果仍然自行開車前往，建議將車輛停至下列3處停車場：

一、 美人山營區停車場：約500個停車位，停妥後搭乘美人山營區停車場線接駁車至大甲高中。

二、 大甲體育場停車場（含周邊道路）：約350個停車位，停妥後搭乘大甲國小線接駁車至大甲國小。

三、 大甲火車站後方空地停車場：約80個汽車停車位、180個機車停車位，停妥後步行至鎮瀾宮。

非參加活動車輛，建議改走下列替代道路：

一、 中、長途：

(一) 北上車輛由清水區台17線轉台61線西濱，或由國道4號接國道3號北上。

(二) 南下車輛由大甲區北堤西路或臨江路轉台61線西濱南下。

二、 短程：

(一) 北上車輛由中山路一段-左轉東安路-右轉興安路-左轉新政路-右轉大安港路-北上繞行。

(二) 南下車輛由經國路-右轉大安港路-台61線西濱南下繞行。

三、 大甲市區往東車輛：由大甲區水源路-右轉水美街-左轉外埔區水美路-國道3號大甲交流道。

台中市警局長李文章提醒，歷年大甲鎮瀾宮天上聖母遶境活動吸引10萬多民眾參與，呼籲多利用公車、免費接駁車、火車等大眾運輸工具前往，使用個人運具民眾勿任意違規停車，並遵守員警、義交之指揮疏導，路過遶境路線（省道台1線）民眾可預先規畫改走台61線，以避開管制路段及遶境隊伍，共同維持交通秩序及行車順暢。

大甲媽祖將在4月4日起駕展開遶境進香活動，市警局展開相關道路管制、交通疏導替代路線規畫。圖／台中市警局提供
大甲媽祖將在4月4日起駕展開遶境進香活動，市警局展開相關道路管制、交通疏導替代路線規畫。圖／台中市警局提供
大甲媽祖將在4月4日起駕展開遶境進香活動，市警局展開相關道路管制、交通疏導替代路線規畫。圖／台中市警局提供
大甲媽祖將在4月4日起駕展開遶境進香活動，市警局展開相關道路管制、交通疏導替代路線規畫。圖／台中市警局提供

交通管制 台中市 媽祖 遶境 鎮瀾宮

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