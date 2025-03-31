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台中外埔路口車禍多 蔡其昌爭取遷移水門改善高風險路口

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市外埔區外埔路與六分路交叉口因灌溉水溝水門突出，成為交通安全死角，車禍頻傳，立委蔡其昌今天邀相關單位會勘。圖／立委蔡其昌服務處提供
台中市外埔區外埔路與六分路交叉口因灌溉水溝水門突出，成為交通安全死角，車禍頻傳，立委蔡其昌今天邀相關單位會勘。圖／立委蔡其昌服務處提供

台中市外埔區外埔路與六分路交叉口因灌溉水溝水門突出，成為交通安全死角，車禍多，里長反應後，立委蔡其昌今天邀集台中市議員施志昌和農政單位現場會勘，爭取農水署進行兩座水門遷移工程，並由市府協助遷移後道路及水溝整平。

農業部農田水利署、農業部農田水利署台中管理處處長王曼菁、農業部農田水利署臺中管理處磁磘工作站站長鄭富仁、台中市政府建設局、交通局、外埔區公所、外埔區永豐里長洪俊義等人今天現地會勘。

立委蔡其昌表示，外埔區外埔路及六分路過去是人煙稀少農路，而今因居住人口增加、后里科學園區開闢後成為鄉親上下班的重要道路，但路口因早期施作水路閘門時較向外突出，所以路口另外三個轉角都有退縮，僅剩水門的轉角顯得狹小且視角不良，他常接到里長及施志昌議員反映該路口車禍頻傳，險象環生。

蔡其昌說，今天邀集各單位會勘，成功爭取中央農水署預算協助進行兩座水門遷移工程，這是一項大工程，因為除了水門遷移、溝渠河道也要調整，並由市府協助遷移後道路及水溝整平，他感謝中央及市府大家共同努力，也希望機關盡快辦理，有機會趕在年底前完成，加速改善高風險的路口、保障民眾行的安全。

農業部農田水利署台中管理處處長王曼菁指出，感謝蔡其昌委員協助在中央支持農水署預算，讓農水署有充足的預算能為農民做事，本次會勘案件後續農水署將先進行土地鑑界，讓水門遷移後仍位於公有土地上，避免占用到民眾土地，後續再辦理遷移工程。

台中市外埔區外埔路與六分路交叉口因灌溉水溝水門突出，成為交通安全死角，車禍頻傳，立委蔡其昌今天邀相關單位會勘。圖／立委蔡其昌服務處提供
台中市外埔區外埔路與六分路交叉口因灌溉水溝水門突出，成為交通安全死角，車禍頻傳，立委蔡其昌今天邀相關單位會勘。圖／立委蔡其昌服務處提供

水利署 蔡其昌 農業部

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