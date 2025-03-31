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南投原民青年暑期工讀抽籤 2個月最高可領5.7萬元

中央社／ 南投縣31日電

南投縣辦理原住民族青年暑期工讀計畫，今年首次由原民處彙整並統一徵選，今天公開抽籤，學生可返回部落學習語言及傳承文化，暑期2個月最高共可領新台幣5萬7180元薪資。

南投縣原住民族行政處今天辦理原住民族委員會原住民族青年暑期工讀計畫公開抽籤作業，並進行網路直播，依55名申請工讀學生志願、專長及34個單位用人需求進行排序抽選，最後正取38人、備取17人，將派往仁愛鄉、信義鄉公部門、教會、農會等單位工讀。

南投縣原民處代理處長林婷玉表示，往年暑期工讀都是由各用人單位自行徵選面試，今年首次由縣府原民處彙整並統一徵選與公開抽籤，工讀單位多為政府公部門、非營利組織、文健站等，經資料審核、選填志願序後抽籤，7月及8月薪資最高共可領到5萬7180元。

林婷玉說，為讓工讀學生返回部落學習語言及傳承文化，因此採填選戶籍地、特殊專長證照者優先錄取原則，經濟弱勢或特殊家庭學生也會優先錄取，抽籤流程儘量依申請工讀學生志願排序抽選，以符合學生工讀意願，也能滿足用人單位實際需求。

南投縣 原住民族 網路直播

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