國6愛蘭交流道假日有夠塞 成交通瓶頸打壞觀光

國道6號愛蘭交流道車流量大，假日交通壅塞，更因周邊商業興起、景點多，塞車狀況加劇，下愛蘭交流道到愛蘭橋的市容欠佳，又是交通瓶頸，影響民眾觀感。工務處表示，將研議可行的分流措施，並尋求計畫補助改善市容，提升觀光品質。

國道6號貫穿南投串連埔里和台中霧峰，其中愛蘭交流道銜接台14線通往埔里市區、日月潭、九族文化村等景點，車流量大，假日交通壅塞，去年交流道周邊再添日月町複合式商場、網美加油站等，純白色建物成網美景點，塞車狀況加劇。

為改善國6愛蘭交流道及台14線沿線每到假日交通壅塞，形成交通瓶頸，影響交通安全及觀光，縣議員林芳伃日前會同縣府工務處、工務段等相關單位進行會勘，希望分散車流，改善假日塞車嚴重問題，讓交通更順暢，保障用路人的安全。

縣議員林芳伃說，國6愛蘭交流道是前往埔里、日月潭的重要聯外幹道，也是埔里的門面，近年周邊陸續有商家進駐，帶進更多的旅遊人潮，地方樂見帶動經濟發展，卻也造成更嚴重的塞車問題，交通紊亂，觀光印象不增反減，亟需改善。

此外，下愛蘭交流道後銜接台14線直到愛蘭橋，沿途有日月潭遊客中心、木造歐風城堡等景點，遊客須靠路側等待進入，但車道僅為兩線道，路幅有限，造成塞車狀況加劇；另，沿線建物、招牌等新舊參差，整體市容欠佳，影響民眾觀感。