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弘道「為自己而跑」13名熟齡者僅花半年 在「田中馬」找回健康
弘道老人福利基金會去年進行「為自己而跑」運動實驗計畫，設下「完成田中馬拉松10K挑戰」目標，13位平均60歲沒做過體能重訓、沒跑過馬拉松的熟齡者報名參與，歷經半年體能、重量和跑步等訓練後，找回流失的肌力，也成功完成田中馬拉松10K挑戰，更一共減重了20公斤，找回健康。
弘道基金會在台中東區社宅成立適合全年齡族群運動空間的「體能實驗室」，並發起「為自己而跑」運動實驗計畫，藉由教練每周固定的運動指導與重訓，繼續強化肌力，幫助參與者養成運動習慣。
65歲廖琇宜從沒去過健身房，但她發現跨坐摩托車、打開寶特瓶蓋的簡單動作竟變得吃力，他為此加入「為自己而跑」的運動實驗計畫。一開始對運動器材不熟悉，動作也不標準，到體能實驗室接受教練一對一訓練下，有了足夠的肌力和耐力完成10K田中馬挑戰，現在可輕鬆跨坐機車、打開瓶蓋，走遠路也不會喘了。
61歲王元傑與59歲郭美滿是參加「為自己而跑」運動實驗計畫的夫妻檔。王元傑原本有血糖過高、膝蓋疼痛、體重難控制等問題，太太因擔心其健康狀況，兩人揪團報名，未料經過半年體能、重量和跑步訓練後，王元傑血糖穩定，膝蓋狀況改善，更成功減重10公斤。王元傑說，「以前拍照都要縮小腹，現在不用了。」
弘道老人福利基金會組長黃聖茹表示，肌少症和肥胖是失能和疾病的兇手，養成規律運動習慣，以及循序漸進鍛鍊心肺與肌力的中等強度運動，是維持健康的重要根基，鼓勵民眾找到適合自己規律運動的方式或場域，如擔心運動傷害，可尋找專業體能訓練健身房，也可設定運動目標，藉此從中養成運動習慣。
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