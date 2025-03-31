中市抽驗清明應景食材88件 1件花生粉黃麴毒素超標

清明節家戶祭祖吃潤餅，台中市食品藥物安全處啟動清明稽查專案，派員前往台中市各大生鮮賣場、傳統市場、潤餅專賣店、食品原料行與雜貨商店等處，共查核39家業者，抽驗88件食品食材，結果1件花生粉黃麴毒素超標，已全數下架回收。

食安處表示，利用台中食安資料庫系統進行大數據分析，篩選出民眾較常前往購買場域、未稽查或常有違規的業者進行查核，包括台中市各大生鮮賣場、傳統市場、潤餅專賣店、食品原料行與雜貨商店等處。

食安處抽驗清明節應景冷食材料，潤餅2件與花生、花生粉14件，分別檢驗微生物與真菌毒素，總計共抽驗88件，結果1件位在大肚區超市販售的花生粉檢出黃麴毒素B1:14µg/kg (標準：2µg/kg)及總黃麴毒素:17µg/kg (標準：4µg/kg)皆超出限量標準，與規定不符，除立即通知下架回收外，移請源頭所轄機關彰化縣衛生局處辦。

食安處說明，黃麴毒素是由麴菌屬真菌產生的代謝產物，一旦食品受到感染，誤食可能導致肝臟病變，甚至引發肝癌。花生及其製品、堅果、米和玉米等食品在高溫潮濕的環境下容易滋生黃麴毒素。因此，在加工過程中，必須注意原料和半成品的儲存溫度和濕度，防止黴菌生長。