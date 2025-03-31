快訊

全球瘋「吉卜力」AI圖像！ OpenAI執行長求饒：別再玩了

要犯潛逃經典！ 鍾文智影響力翻天 除聘尤伯祥也聘司改委員當律師

台股重挫 國安基金：密切關注美關稅政策影響

聽新聞
0:00 / 0:00

中市抽驗清明應景食材88件 1件花生粉黃麴毒素超標

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市衛生局啟動清明稽查專案，共抽驗88件食品、食材，其中一件花生粉黃麴毒素超標。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局啟動清明稽查專案，共抽驗88件食品、食材，其中一件花生粉黃麴毒素超標。圖／台中市衛生局提供

清明節家戶祭祖吃潤餅，台中市食品藥物安全處啟動清明稽查專案，派員前往台中市各大生鮮賣場、傳統市場、潤餅專賣店、食品原料行與雜貨商店等處，共查核39家業者，抽驗88件食品食材，結果1件花生粉黃麴毒素超標，已全數下架回收。

食安處表示，利用台中食安資料庫系統進行大數據分析，篩選出民眾較常前往購買場域、未稽查或常有違規的業者進行查核，包括台中市各大生鮮賣場、傳統市場、潤餅專賣店、食品原料行與雜貨商店等處。

食安處抽驗清明節應景冷食材料，潤餅2件與花生、花生粉14件，分別檢驗微生物與真菌毒素，總計共抽驗88件，結果1件位在大肚區超市販售的花生粉檢出黃麴毒素B1:14µg/kg (標準：2µg/kg)及總黃麴毒素:17µg/kg (標準：4µg/kg)皆超出限量標準，與規定不符，除立即通知下架回收外，移請源頭所轄機關彰化縣衛生局處辦。

食安處說明，黃麴毒素是由麴菌屬真菌產生的代謝產物，一旦食品受到感染，誤食可能導致肝臟病變，甚至引發肝癌。花生及其製品、堅果、米和玉米等食品在高溫潮濕的環境下容易滋生黃麴毒素。因此，在加工過程中，必須注意原料和半成品的儲存溫度和濕度，防止黴菌生長。

另查驗常用祭祀的食材如各式豆腐28件、糕粿類12件、素三牲8件、豆干、豆皮、麵腸與素肚24件，分別檢驗防腐劑、皂黃、二甲(乙)基黃、與素摻葷等，均合格。

台中市衛生局啟動清明稽查專案，共抽驗88件食品、食材。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局啟動清明稽查專案，共抽驗88件食品、食材。圖／台中市衛生局提供

潤餅 食安 食材

延伸閱讀

東海大學攜手中市教局 推「教育大數據計畫」優化課程設計

今年清明不是4月5日！和兒童節同一天 2天國假若上班雇主要加發工資

藍委羅廷瑋遭昔大學老師痛罵 前中市財政局長羅仙法聲援

泰國建築物強震中崩塌 中市建築品管協會理事長看出這些事

相關新聞

大甲媽將遶境起駕 清水警全體總動員 信徒：我已準備好了

大甲媽祖遶境進香活動下月4日晚上起駕，大甲鎮瀾宮起駕後鑾轎預訂凌晨進入清水區、沙鹿區，離轄後繼續南下嘉義縣新港鄉奉天宮遶...

國6愛蘭交流道假日有夠塞 成交通瓶頸打壞觀光

國道6號愛蘭交流道車流量大，假日交通壅塞，更因周邊商業興起、景點多，塞車狀況加劇，下愛蘭交流道到愛蘭橋的市容欠佳，又是交...

弘道「為自己而跑」13名熟齡者僅花半年 在「田中馬」找回健康

弘道老人福利基金會去年進行「為自己而跑」運動實驗計畫，設下「完成田中馬拉松10K挑戰」目標，13位平均60歲沒做過體能重...

中市抽驗清明應景食材88件 1件花生粉黃麴毒素超標

清明節家戶祭祖吃潤餅，台中市食品藥物安全處啟動清明稽查專案，派員前往台中市各大生鮮賣場、傳統市場、潤餅專賣店、食品原料行...

影／台中最長自行車道 台中綠空廊道串聯自行車跨橋完工啟用

台中市綠空廊道是台中具特色的自行車道，全長21.7公里成為台中市最長自行車道，潭子區74號橋下串聯自行車跨橋工程已完工串...

星期評論／公私協力 對抗國旅住房率衰退

南投是觀光大縣，但清明連假住房率大衰退，尤其假期後兩天只剩3成，觀光業唉聲嘆氣，縣議會要求縣府協調旅宿降價。國旅消退最大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。