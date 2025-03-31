大甲媽將遶境起駕 清水警全體總動員 信徒：我已準備好了

大甲媽祖遶境進香活動下月4日晚上起駕，大甲鎮瀾宮起駕後鑾轎預訂凌晨進入清水區、沙鹿區，離轄後繼續南下嘉義縣新港鄉奉天宮遶境，台中市清水警分局為維護交通安全，並防止各陣頭爭鋒搶轎，已嚴密規劃部署警、民力投入這次安全維護工作。

許多信徒在網路討論區說，自己早已準備好要參加一年一度的遶境大事，背包、隨身物品和推車都備妥，有許多人說自己第一次參加，詢問前輩要注意什麼，有人說已請好假，要陪媽祖走幾天。

大甲媽鑾轎預訂4月12日中午後，進入沙鹿區沿沙田路北上，行經清水區中山路，晚間預計駐駕清水區下湳里朝興宮，13日起駕返回大甲區；活動進行過程中，往年均湧入大批人潮與車潮，汽、機車在香客人群旁穿梭，清水警分局為維護交通安全，並防止各陣頭爭鋒搶轎，已嚴密規劃部署警、民力投入本次安全維護工作。

大甲媽祖起駕、回鑾遶境進香活動期間，清水警分局為維護媽祖鑾轎、陣頭秩序及服務香客信徒，動員警、民力、志工投入，由分局長蔡慶星全程擔任指揮官，再由2位副分局長擔任2個分區指揮官，各所轄區所長擔任小區協調官，並規劃護轎組、機動組、交通組、安全維護組等，加強防制暴力衝突事件以及趁機扒竊行為，並將交通衝擊減輕至最低。清水警分局也將編排巡邏警力沿線加強取締未戴安全及防制噪音車。

另因應人潮大量湧入，將隨鑾轎的行進，機動實施交通管制及調撥車道，屆時請各用路人遵照告示牌並配合員警指揮，以保障香客信眾安全與維護交通順暢；各沿線派出所也協請轄內志工，選定適當處所發放宣導品實施預防犯罪宣導，提醒民眾隨時提高警覺，防止各種危害發生，並注意隨身重要財物以防遭竊，警方除了鑾轎安全維護外，派員於人群中加強巡查。