影／台中最長自行車道 台中綠空廊道串聯自行車跨橋完工啟用

台中市綠空廊道是台中具特色的自行車道，全長21.7公里成為台中市最長自行車道，潭子區74號橋下串聯自行車跨橋工程已完工串連，台中市府今天舉辦完工視察暨市民健行活動，市長盧秀燕今天主持活動說，自行車跨橋完工後，正式打通綠空廊道最後一哩路，提供市民更安全、舒適的休閒空間。

台中市推動綠空廊道，打造綠色休憩空間，但潭子區環中東路段因跨度大，長年形成自行車路網斷點，台中市府爭取中央補助，啟動環中東路自行車跨橋新建工程，今年1月完工開放。

台中市府今天舉辦完工視察暨市民健行活動，盧秀燕主持，立法院副院長江啟臣、立委何欣純等人到場，並為健行活動鳴笛。

盧秀燕表示，這項工程解決關鍵瓶頸，提升騎行便利性，也讓綠空廊道21.7公里全線貫通，超越聞名的東豐及后豐自行車綠廊成為台中最長的綠色廊道，提供市民家人安全、順暢的綠色休閒環境，也歡迎全國的自行車愛好者一同來體驗。

盧秀燕說，台中市自鐵路高架化後，積極活化舊鐵路閒置土地，近幾年市府一直建設，有設公園和停車場，另外打造自行車道，豐原站到大慶站有21.7公里，分11標案建設綠空廊道，完工後已成為台中市50條自行車道中最長一條。

她說綠空廊道已成為台中最具特色的自行車道，這次自行車跨橋工程，市府廣納地方意見，成功爭取中央補助，建置橫跨85米路幅最寬的的環中東路、全長465公尺的自行車跨橋；市府已於110年完成潭心鐵馬空橋、112年建置豐原區台3跨越自行車橋，今年潭子區台74線橋下自行車跨橋完工後，正式打通綠空廊道最後一哩路，提供市民更安全、舒適的運動休閒空間。

台中市建設局長陳大田指出，市府連續2年獲得交通部公路局「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」補助，這次投入經費約7500萬元，中央補助2000萬元，地方自籌5500萬元，設置全長約465公尺自行車跨越橋梁，推動自行車斷鏈路網串聯，為綠空廊道使用者帶來更加完善且安全的騎乘體驗。

該橋梁採用最新的SC模版工法，以「深基礎、鋼結構、弧形工法」為三大亮點，採用井式基礎(深基礎)確保結構穩固安全、鋼結構的墩柱設計保留橋下通透感、主橋弧形工法坡度平緩並展現線條之美，另為確保既有樹木的存活，工程執行之初亦將現地的105株喬木移植他處，得以繼續生長茁壯，落實工程與生態共存共榮策略。