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弘道成立體能實驗室 助台中長者養成運動習慣

中央社／ 台中31日電

弘道老人福利基金會在台中市成立「體能實驗室」鼓勵民眾找到適合自己規律運動的方式或場域，65歲的熟齡長者接受訓練後完成人生首場10公里馬拉松，還有61歲男子減重10公斤。

弘道基金會今天發布新聞稿說明，肌少症和肥胖是失能和疾病的凶手，養成規律運動習慣以及循序漸進鍛鍊心肺與肌力的中等強度運動，都是維持健康的重要根基，鼓勵民眾找到適合自己規律運動的方式或場域。如果擔心運動傷害，也可以尋找專業體能訓練健身房，由專業教練協助提供個別適合的體能運動規劃。

為提升民眾健康意識，養成為自己健康負責的運動習慣，弘道基金會除了在「東區台中公園一期好宅」的社會住宅，成立適合全年齡族群運動空間的「體能實驗室」，去年更在台灣集中保管結算所公益支持下，進行了一場「為自己而跑」的運動實驗計畫。「體能實驗室」也將於4月推出「50+新手村」，歡迎50歲以上民眾報名。

弘道基金會表示，藉由設下完成台灣4大馬之一的田中馬拉松10K挑戰目標，成功讓13名平均60歲沒有做過體能重訓、沒有跑過馬拉松的熟齡者，為了健康和挑戰自己而報名參與。歷經半年循序漸進的體能、重量和跑步等訓練後，全員不僅找回流失的肌力，成功完成10K馬拉松挑戰，更一共減重20公斤，找回健康。

65歲的廖姓女子表示，去年為了健康和挑戰自己而參加為自己而跑活動，經過體能重量訓練強化心肺耐力和肌力，現在已經可以輕鬆跨坐機車、打開瓶蓋和走遠路也不會喘了。即使已完成馬拉松比賽，依然繼續報名體能實驗室課程，維持運動和訓練頻率，她還許下想完成西班牙朝聖之路的願望，因為運動帶來正向改變，也讓自己想繼續維持運動習慣。

運動傷害 馬拉松

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